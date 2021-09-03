«النوع الرباعي» بالمحافظات.. أسعار مصل الأنفلونزا وأماكن توافره

مع اقتراب فصل الشتاء، يحرص عدد كبير من المواطنين على تناول مصل الأنفلونزا، خوفا من الإصابة بنزلات البرد المتكرره في الموسم الشتوي، والتي أصبحت تتشابه أعراضها بشكل كبير مع فيروس كورونا، الذي تعانى منه دول العالم العامين الماضيين، دول للموجة الرابعة منه، فيما بدأت الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد في مصر، والتي أعلن مستشار الرئيس للشئون الصحية، الدكتور عوض تاج الدين عنها رسميا.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، موعد توافر مصل الأنفلونزا وأسعاره، والأماكن الموجود بها، وفق تصريحات الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، بنحو:

متى يتوافر مصل الأنفلونزا؟

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن مصل الأنفلونزا أصبح متوفر في جميع المراكز التابعة للمصل واللقاح في جميع المحافظات المختلفة، موضحا أن النوع المتوفر حاليا من المصل هو النوع الرباعي الذي تم تعديله في العام الماضي، حتى يصبح أكثر فاعلية مع المرضى، لافتا إلى أنه على الراغبين في تناول المصل التوجه لإحدى فروع المصل واللقاح للحصول عليه.

سعر مصل الأنفلونزا

وأضاف الحداد، أن سعر مصل الأنفلونزا هذا العام 170 جنيها، ليصبح بذلك نفس سعر المصل في العام الماضي، نظرا لأن النوع الموجود في مراكز المصل واللقاح هو نفس النوع الذي كان متوفر خلال العام الماضي وهو النوع الرباعي.

أماكن توافر مصل الأنفلونزا

وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح إلى أن المصل أصبح الآن متوفر بجميع مراكز المصل واللقاح على مستوى محافظات الجمهورية، بنحو:

محافظة القاهرة

المركز الرئيسي: 51 شارع وزارة الزراعة، العجوزة، وللتواصل عبر الهاتف على الرقم 0237611111

فرع الرحاب: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01155666282

نادي الطيران: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01146668440

نادي القطامية الرياضي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01145556599

نادي الزهور: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 011212355777

نادي المعادي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01154007720

محافظة الجيزة

6 أكتوبر بمستشفى الوادي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01111102662

داندي مول: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01121234555

محافظة كفر الشيخ

مستشفى كفر الشيخ العام: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01117604406.

محافظة الإسكندرية

الوطنية مول - لوران: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01117604407.