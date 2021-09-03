في 6 أشهر.. 1.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات

قالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري نحو مليار و596 مليون دولار.

وكشفت الوزيرة خلال اللقاء الموسع الذي عقدته مع عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، على هامش انعقاد اجتماعات الدورة الـ108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، عن أنه تم الاتفاق مع الجانب الإماراتي على تشكيل فريق عمل من الجانبين لبحث سبل تفعيل التبادل التجاري بين مصر والإمارات وإعادة النظر في هيكل المنتجات المتبادلة بينهما بما يتناسب مع حركة التنمية الصناعية والتكنولوجية التي تشهدها مصر والإمارات حالياً.

وأوضحت الوزيرة، أن القيادة السياسية المصرية تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز كافة أوجه التعاون بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة في مختلف المجالات لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لافتةً إلى أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حريصة على فتح أسواق ومجالات عمل جديدة بين البلدين خاصةً وأن هناك فرصة كبيرة للتعاون الاستثماري المشترك بين مصر والإمارات.

وأشارت إلى أهمية تفعيل العمل المشترك لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، مع تقديم كافة التسهيلات المتعلقة بتيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وأكدت الدور الهام لمجلس الأعمال المصري الإماراتي في تعظيم الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، وتوفير المعلومات والخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية في البلدين لتيسير أنشطة الأعمال، وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية، والمساهمة في نقل المعرفة والتكنولوجيا.

وتابعت: أن الوزارة تتابع عن كثب مستجدات التجهيز للمشاركة المصرية بمعرض إكسبو دبي 2020 والذي سيتم افتتاحه نهاية الشهر الجاري حتى يخرج هذا الحدث الكبير بالشكل اللائق بمكانة مصر فضلاً عن إلقاء الضوء على التطور الملحوظ الذي تشهده مصر حالياً من خلال فعاليات ضخمة تجذب أكبر عدد من الزوار من مختلف الجنسيات لزيارة الجناح المصرى.

ومن جانبه أكد عبد الله بن طوق المري، حرص بلاده على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية مع دولة مصر الشقيقة باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيراً إلى أن السوق الإماراتي يعد أحد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.