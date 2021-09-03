غرق السيارات في مياه الصرف بالقاهرة الجديدة.. والمسؤولون: حلينا المشكلة

على مدار الساعات القليلة الماضية، تزايدت الشكاوى من غرق المنطقة المحيطة بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة بمياه الصرف، وتداول البعض صورا لغرق السيارات الملاكي المنتظرة على جانبي الطريق، من بينهم الطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية.

منذ الساعة السادسة من صباح أمس الخميس، حضر الطالب (أ.ع) إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة في الموعد المحدد للاختبار الثاني من اختبارات القبول المقررة للطلاب الجديد، وترك سيارته الملاكي مصطفة أمام الأكاديمية تاركا بها حقيبته وأوراقه وهاتفه المحمول، حيث يمنع دخول تلك المتعلقات الشخصية داخل الأكاديمية، بحسب قوله.

في الثالثة عصرا، وبعد أن انتهى الطالب من الاختبار خرج ليفاجئ بغرق سيارته وسط مياه الصرف، وبحسب وصفه في حديثه لـ«الوطن»، «المياه غطت كاوتش العربية» فاضطر إلى أن يشمر ملابسه ويخلع حذاءه ويحاول الوصول إلى سيارته الغارقة وسط مياه الصرف.

غرق سيارة أحد الطلاب المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة

استمرت محاولات (أ.ع) للوصول إلى سيارته وإخراجها بعيدا عن مياه الصرف لمدة تجاوزت الساعتين حتى وصل إليه والده واستعان بعدد من الرجال لدفع السيارة خارج المياه، «كلمت والدي يجي ليا ولجأت لعدد من الرجالة، وبالونش زقينا العربية لمكان ناشف بعيد عن المياه»، وفوجئ بغرق الكراسي الأمامية بالكامل بمياه الصرف «الحمدلله المياه موصلتش لورقي اللي كان في الشنطة»، بحسب تعبيره.

حالة الطالب (أ.ع) ليست الوحيدة، حيث تكررت شكاوى عدد من الطلاب القادمين لاختبارات الالتحاق بأكاديمية الشرطة في ذلك اليوم من غرق الشوارع المحيطة بمقر الأكاديمية، إلى جانب شكاوى الأهالي على صفحات موقع «فيس بوك».

السبب عطل في محطة مياه

ردا على الشكاوى المتتالية، قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن سبب غرق محيط الأكاديمية بمياه الصرف يرجع إلى إصلاحات كبيرة في محطة المياه بالجهاز إلى جانب أعمال إكمال رفع قدرات المحطة لحل مشكلة الصرف المتكررة في تلك المنطقة «عشان نحل المشكلة المزمنة لغرق المنطقة دي كل سنة وقت نزول مياه المطر»، بحسب تعبيره.

وتابع المهندس غنيم في حديثه لـ«الوطن» بقوله إن المنطقة الغارقة كانت على مساحة 100 متر فقط من إجمالي مساحة جهاز القاهرة الجديدة، وجرى العمل على حل المشكلة وشفط المياه وتم الانتهاء من ذلك في الرابعة من فجر يوم الجمعة «تم الانتهاء من أعمال الإصلاح للعطل بمحطة صرف جنوب الأكاديمية والمتسبب في قطع المياه عن بعض مناطق المدينة، المشكلة اتحلت وتم تشغيل محطات المياه كلها والأرض دلوقتي مفيهاش نقطة مياه».