الداخلية تكشف حقيقة اعتداء ضابط على مواطن: شائعات إخوانية مغرضة

نفى مصدر أمني صحة مقطع الفيديو الذي تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن اعتداء أحد رجال الشرطة على مواطن.

فيديو قديم

وبالفحص تبين أن الفيديو يرجع إلى سنة 2018، وقد تم في حينه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن، وأن ما تم تداوله يأتي في إطار مساعي الجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة.

فيديو الرصاص

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الداخلية أيضا اليوم، ملابسات مقطع فيديو إطلاق أعيرة نارية من بنادق آلية تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يرصد قيام أشخاص بإطلاق أعيرة نارية بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما يتداول من مقاطع فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأي جرائم أو وقائع تعدي.

وبالفحص والتحري، تبين أن مقطع الفيديو يعود لواقعة مشاجرة سابقة خلال شهر يوليو الماضي، حيث نشبت بين طرف أول «3 أشخاص»، اثنان منهم مصابان بطلقات نارية، وطرف ثان «4 أشخاص»، أحدهم مصاب بطلق نار، تعدى خلالها كل من الطرفين على الآخر بالضرب وإطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن الإصابات الموضحة.