حريق هائل في 4 عشش ببني سويف.. مصابون ونفوق ماشية واحتراق «قلاب صيني»

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، على حريق نشب في 4 عشش ومنزل، بقرية مازورة بمركز سمسطا، ما أسفر عن مصابين، ونفوق ماشية واحتراق أثاث المنزل.

3 سيارات إطفاء لإخماد حريق بـ4 عشش ومنزل في قرية مازورة بسمسطا

وفي تفاصيل الحريق، تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتلقيهم بلاغا بنشوب حريق في عدد من العشش بقرية مازورة، التابعة لمركز سمسطا، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإطفاء إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق، حيث انتقلت 3 سيارات تابعة لقوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف إلى محل الواقعة وتمكنوا من السيطرة على الحريق.

وتبين أن الحريق نشب في 4 عشش، الأولى يمتلكها «محمد. ع.ص»، 70 سنة، فلاح، على مساحة قيراط وتحتوي على علف ماشية «تبن»، والثانية لـ«معوض.م.ع» 35 سنة، حيث أتت النيران على قلاب صيني وتم احتراق الكابينة بالكامل داخل العشة، والثالثة لـ«محمد س.ح» 53 سنة، على مساحة نصف قيراط، حيث أتت النيران على بقرة صغيرة و7 نخلات، كانت بداخلها، والرابعة لـ«رجب.س.ح» 55 سنة، على مساحة نصف قيراط، حيث احترق بداخل العشة حماران و6 نخلات.

وامتدت النيران إلى منزل مسقوف بالخشب لصاحبه «محمد ع.ع» 55 سنة، حيث أتت النيران على غرفة النوم وأنتريه واحتراق غرفة الطيور وبداخلها الطيور، كما أسفر الحريق عن إصابة اثنين باختناق وجرى إسعافهما مكان الحريق.

إخماد حريق بـ3 عشش في منطقة زراعية بقرية بهبشين في بني سويف

وفي واقعة أخرى، تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق محدود نشب في 3 عشش بمنطقة زراعية بقرية بهبشين، التابعة لمركز ناصر، شمالي المحافظة، دون وقوع إصابات أو خسائر.

وتلقي اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغا يفيد بنشوب حريق في عدد من العشش بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإطفاء إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق.

وانتقلت 3 سيارات تابعة لقوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف إلى محل الواقعة وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة دون وقوع إصابات أو خسائر وتم تحرير محضر بالواقعة.

تم تحرير محضر بالحادثين، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بتحريات رجال المباحث حول أسباب الحريقين.