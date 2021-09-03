أستاذ انتشار أوبئة: «مو» قادر على الهروب من اللقاح.. و4 متحورات أخطر منه

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك تصنيفًا لمتحورات كورونا، ومنظمة الصحة العالمية وضعت جدولًا لـ9 متحورات، بينها 5 مثيرة للاهتمام، وهي تحت الدراسة والنظر، و4 تحورات أخرى أكثر خطورة ويطلقون عليها «مثيرة للقلق»، وتحتاج إلى دراسة موسعة، ومتحور «مو» الجديد ما زال ضمن الخمسة الأولى وهو تحت النظر، ولم يدخل جدول التحورات المثيرة للقلق مثل تحورات «ألفا»، و«بيتا»، و«جاما»، و«دلتا» الذي انتشر حتى الآن في 170 دولة.

القدرة على الهروب وفاعلية اللقاح

وأضاف «عنان»، في مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الجمعة، أن التحور يدخل في قائمة التحورات المثيرة للاهتمام عندما يتغير فيه صفة من صفاته الأساسية، وما حدث في «مو» أنه تغير في الشكل، الأمر الذي يجعله قادرًا على الهروب من مضادات الأجسام أو اللقاح، وهذا يحتاج إلى دراسة موسعة للتأكد من فاعلية اللقاح وقد تقل نسبة فاعلية اللقاح معه بنحو 25%، ولكن من المبكر تحديد النسبة، وفي غضون أسابيع قليلة ستعلن هذه النسبة.

الاستعداد والالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأشار إلى أن بعض المتحورات لا نسمع عنها لأن قدرتها على الانتشار ليست مرتفعة، مطالبًا بالاستعداد لإمكانية وصول متحورات سريعة الانتشار، ومن المهم تتبع كل المتحورات على مستوى العالم وطرق التعامل معها، وإمكانية زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشدة.

يُذكر أن فيروس كورونا ظهر للمرة الأولى في الصين، وبعدها انتقل إلى كل دول العالم، وظهرت له عدة تحورات أثارت قلق العالم كله، ودفعت العديد منها إلى الإغلاق الاقتصادي، كما استطاع الفيروس أن يصيب حوالي 220 مليونًا حول العالم، ويقتل نحو 4.5 مليون مصاب.