«كورونا يواصل ضرباته».. تفاصيل غلق مسجدين و3 كنائس في أقل من 24 ساعة

تحرص المؤسسات الدينية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من فيروس كورونا، حيث قررت وزارة الأوقاف اليوم غلق مسجدين، فضلا عن إعلان الأنبا أكسيوس، الأسقف العام لكنائس، غلق 3 كنائس لمدة 15 يوما.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل غلق عدد من المساجد والكنائس اليوم والتي جاءت على النحو التالي:

إغلاق 3 كنائس لمدة 15 يوما

كانت البداية بإعلان الأنبا أكسيوس، الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، بإغلاق الكنائس لمدة 15 يوما، التي تبدأ من اليوم وحتى 17 سبتمبر الحالي، فضلا عن تعليق خدمة القداسات ومدارس التربية الكنسية وجميع الأنشطة وقاعة العزاء، نظرا لزيادة الإصابات في محيط خدمة كنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا المعمدان بعين شمس الغربية.

تحديد وقت عظة القداس ليصبح 15 دقيقة

كما قررت مطرانية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس اتخاذ عدد من القرارات المهمة اليوم وأبرزها، العودة إلى نظام الحجز المسبق لمشاركة الشعب في القداسات بنسبة 50% من سعة كل كنيسة، فضلا على ألا تزيد عظة القداس على 15 دقيقة، والسماح بمشاركة 40 فردًا في صلوات الإكليل والجنازة، وتناول المرضى في منازلهم، وصلاة القنديل.

إلغاء قاعات وسرادقات العزاء

وأضافت مطرانية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس في بيان لها، أنه جرى إلغاء قاعات وسرادقات العزاء، وأيضا إيقاف الرحلات والمؤتمرات التي تقام خارج كنائس الإيبارشية، فضلا عن إعادة توزيع خدمة مدارس الأحد على أيام الجمعة من كل أسبوع، وذلك بما يسمح لكل مرحلة دراسية بإقامة الخدمة الخاصة بها مرة كل شهر.

الأوقاف تعلن عن غلق مسجدين

وبعد ساعات من إغلاق كنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون لمدة 15 يوما، أعلنت وزارة الأوقاف عن غلق مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء الصلاة، وذلك على حسب التقرير الصادر من مديرية أوقاف القاهرة، الذي يثبت ذلك.

غلق مسجد عمر بن الخطاب بالمنوفية

ولم يكن مسجد السيدة زينب الوحيد الذي شهد إغلاقا اليوم، بل أعلنت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف عن غلق مسجد عمر بن الخطاب بناحية سلامون قبلي - الشهداء بالمنوفية، وذلك لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف المنوفية.