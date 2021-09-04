أسماء مصطفى بعد إصابتها بالسرطان: ادعوا لأمي بالصبر ولي بالشفاء

وجهت الإعلامية أسماء مصطفى مذيعة قناة «إكسترا نيوز»، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، رسالة مؤثرة لوالدتها، مطالبة من جمهورها الدعاء لوالدتها بالصبر ولنفسها بالشفاء.

وكتبت الإعلامية «من أصعب الابتلاءات فى الحياة، أن الأم تشوف حتة منها ومن كيانها تعبان وبيتألم قدامها وهى مش قادرة تعمله حاجة، الضنا غالي، أنا بدعي لنفسي بالشفا، وبدعى لأمي بالصبر وربنا يثبت قلبها».

وأضافت «بقول يا رب زي ما رددت سيدنا موسى عليه السلام، لأمه كى تقر عينها ولا تحزن، ردني لأمى بالصحة والعافية كى تقر عينها ولا تحزن، أنا حاسة بوجعها ووجع كل أم عندها ابتلاء فى حد من أولادها».

واختتمت «أدعوا لأمى ولكل أم بالصبر والفرج وفك الكرب، عارفة أن صعب عليها تشوفنى كده قدامها، صعب قوى ومش هتكلم عن علاقتنا دلوقتى، بس هى أمي وصاحبتى وأختى وبنتي، أنا منها وهى مني، يا رب فرح قلبها وصبرها».

إصابة الإعلامية أسماء مصطفى بالسرطان

في أبريل الماضي، أعلنت الإعلامية أسماء مصطفى، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خضوعها لجراحة دقيقة، للتخلص من ورم خبيث.

وكتبت الإعلامية حينها قائلة: «بعد ساعات سأكون بين يدي الرحمن لإجراء جراحة دقيقة للتخلص من ورم خبيث».

وأضافت: «أسالكم الدعاء لله الشافي المعافي أن أخرج منها بسلام، لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يارب أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليّ بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيّ جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسني ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، واشفني واعف عني، واشملني بعطفك ومغفرتك، وتولّني برحمتك يا أرحم الراحمين».