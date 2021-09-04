القصة الكاملة لسمكري البني آدمين: إغلاق مركزه وتحذير من خطورة «الطقطقة»

أغلقت إدارة حي شرق مدينة نصر، بالتعاون مع قوات الشرطة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، مركز «سمكري البني آدمين» وتم تشميعه بالشمع الأحمر لعدم حصوله على أي تراخيص.

وتبين أن صاحب المركز دائم الظهور في بعض القنوات الفضائية، ويدعي قدرته على علاج آلام العمود الفقرى والرقبة وعلاج المفاصل والتهاب الأوتار والأعصاب الطرفية وآلام الديسك عن طريق «الطقطقة والطرقعة»، لأجزاء من الجسد ويقصده عدد من الجمهور والمشاهير والفنانين.

رئيس قسم العظام بطب الأزهر يحذر من سمكري البني آدمين

من جانبه حذر الدكتور محمد يحيى أستاذ ورئيس العظام بكلية الطب جامعة الأزهر الشريف، من ظاهرة «طقطقة» الجسم عند سمكري البني آدمين، مؤكدًا أنها تضر الجسم.

وأوضح «يحيى» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن علم الطرقعة موجود فعليًا وهو سلوك علمي، مضيفًا: «موجود لكن مش بعصاية ولا بعنف ولازم حد يكون حافظ التشريح عشان ميأذيش ومش أي تشخيص يتعمل معاه كده، وفيه بعض الحالات المعينة بتدي نوعا من أنواع الارتخاء للمفصل وللعضلات أنها تستريح، والناس اللي عندها شد عضلي بنعمل معاها العلاج ده».

يجب أن يحصل على دورات معينة وأن يكون أخصائي علاج طبيعي

وشدد رئيس قسم العظام بطب الأزهر، على ضرورة أن يكون ممارس هذا النشاط حاصلا على دورات معينة، وأن يكون أخصائي علاج طبيعي، «لازم يكون دارس لأنه لو مش دارس ممكن يأذي ولازم ياخد ترخيص عشان يشتغل».

وفسر «يحيى» هذا الصوت الناتج عن عملية الطقطقة، قائلا «الطقطقة دي صوت المفصل لأن المفصل بيتحرك وبتكون مرتخية شوية وبترجع لمكانها وربنا خلق كل المفاصل فيها ضغط سلبي أنها لما بتتحرك بترجع لمكانها».

وعن الخطورة التي تسببها عمليات الطرقعة أكد أنها قد تسبب تمزقا في الأربطة والتهابات في المفصل، وتتحول هذه الالتهابات بعد ذلك لالتهابات مزمنة «ولو حد عنده زحلقة في الفقرات ممكن الفقرات تتزحلق أكتر وممكن تعمل مشاكل قد تصل إلى شلل ومشاكل عنيفة ولو حد عملها على العمود الفقري بشكل خاطئ ممكن تعمل مشاكل كبيرة جدا والناس اللي بتطرقع جسمها بحركات عنيفة ممكن يضروا نفسهم».

المطربة ساندي: عملي إصابة كانت هتعملي شلل رباعي

وحذرت المطربة ساندي عبر موقع «انستجرام»، من صاحب مركز «سمكري البني أدمين» قائلة: «ده نصاب وعملي إصابة كانت هتعملي شلل رباعي، لأن الغضروف لمس النخاع الشوكي، لوكان قطعه كنت اتشليت أو مت.. منه لله يمهل ولا يهمل، وحسبي الله ونعم الوكيل، تحذير ياجماعة مش أي حاجة الفنانين أو الانفلونسرز يعلنوا عنها تعملوها أرجوكم».

وكانت نقابة العلاج الطبيعي قد حذرت من التعامل مع صاحب مركز سمكري البني آدمين، واتهمته بتزوير بطاقة شخصية ادعى فيها أنه حاصل على بكالوريوس علاج طبيعي، مؤكدة أنه غير مسجل بالنقابة.