ختام فعاليات ورشة عمل الخطط التنفيذية لمأمونية المياه بالدقهلية

«الخطط التنفيذية لسلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحي وعلاقتهم بالتنمية المستدامة».. عنوان ورشة عمل تدريبية نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وشهد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر تقنية الفيديو كونفراس، ختام فعاليات الورشة، المنعقدة بمركز التدريب الإقليمي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

إعادة الاستخدام الآمن للصرف الصحي

رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أكد أهمية تنفيذ الإجراءات التصحيحية المنبثقة عن الخطط، وتكاتف الجهود؛ لتقديم خدمة متميزة للمواطن المصري وتدوير وإعادة الاستخدام الآمن للصرف الصحي للحفاظ على البيئة والموارد المائية.

وقال «رسلان»، في بيان، اليوم السبت، إن الورشة تعد خطوة أولى في طريق إعداد الدليل الإرشادي للإجراءات التصحيحية لنظم الامداد والمعالجة وقياس فاعليتها، الذي سيتم من خلال مجموعات العمل المنبثقة عن هذه الورشة.

من جانبه، أكد المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، توجيه كافة أشكال الدعم لإدارة خطط سلامة ومأمونية المياه لما تمثله من أهمية كبيرة لتلافي المخاطر المحتملة، والارتقاء بمستوى أداء الشركة.

تسليم شهادات التدريب للمشاركين من 16 شركة

وسلم المهندس خالد نصر، شهادة اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه لمحطتي تمي الأمديد وميت غمر وتسليم شهادات التدريب، للمشاركين من 16 شركة تابعة بالوجه البحري.

وشملت الورشة عددًا من المحاضرات قدمها فريق العمل بالإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة، بالاشتراك مع المتميزين من مديري سلامة ومأمونية المياه بالشركات التابعة «المنيا - الدقهلية - الإسكندرية».