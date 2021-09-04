بينهم 21 من ذوى الهمم.. القوى العاملة: تعيين 4205 شباب بالشرقية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، 4205 شباب بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 21 من ذوى الهمم والعزيمة من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 1615 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلاً عن استخراج 3679 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة .

تحرير 225 محضر سلامة

وأشار مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي، إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية، بالتفتيش على 415 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفر عن تحرير 225 محضر سلامة و92 حالة غلق إداري.

تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 928 منشأة؛ ما أسفر عن تحرير 264 محضرا، فضلا عن التفتيش على 305 منشآت يعمل بها أطفال؛ ما نتج عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، تم مراجعة واعتماد 40 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 130 تفويضا ووكالة لشركات بها 181 فرصة عمل.

وأشار «الغمراوى» إلى أنه تم استلام طلب ترخيص عمل للأجانب من العاملين في نطاق المحافظة، وتجديد 3 تراخيص، واستخراج تراخيص عمل جديد، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقا لأحكام القانون.