لدعم التجار إلكترونيًا.. شراكة بين «الجمعية للتكنولوجيا والأهلي ممكن»

وقعت الجمعية للتكنولوجيا المالية، «المنصة المتخصصة في تقدیم خدمات الادخار والإقراض الدوري»، اتفاق شراكة جديدة مع شركة «الأهلي ممكن»، لحلول المدفوعات الإلكترونية من أجل تعزيز فكرة الجمعية الإلكترونية وتقديم خدمات قيمة مضافة للتجار.

طفرة في استخدام التكنولوجيا المالية للوصول لملايين المصريين

وأكد سمير أبو هاشم، العضو المنتدب لشركة الأهلي ممكن، أن التعاون مع شركة الجمعية يمثل طفرة في استخدام التكنولوجيا المالية للوصول إلى ملايين المصريين، إذ يستطيع حاليًا أكثر من 40 ألف تاجر استخدام منظومة الأهلى للانضمام إلى جمعيات مختلفة وتوظيف العائد فى زيادة نشاطهم عن طريق ممكن.

الوصول لملايين العملاء

وأوضح أبو هاشم، في بيان، أن الأهلى ممكن تسعي عن طريق شركة الجمعية الوصول لملايين المواطنين ودفع الأقساط والحصول على أدوار في إطار سعيها لدعم خطط الحكومة نحو الشمول الرقمي ورؤية مصر 2030.

الانتشار الرأسي للشركة تحت مظلة الشمول المالي

ومن جانبه، قال أحمد عابدين، المؤسس لشركة الجمعية، أن التعاون مع الأهلي ممكن يُعد خطوة جديدة نحو الانتشار الرأسي للشركة تحت مظلة الشمول المالي، موضحًا أن معظم التجار يعتمدون بالفعل على الجمعيات المالية التقليدية لشراء البضائع إلا أنه حان الوقت لنقل هذه الجمعيات بطريقة إلكترونية سلسة وأكثر فاعلية من خلال شبكة «الأهلي ممكن».

إشراك التجار في دوائر جمعياتنا

وتابع: «نستهدف أيضاً من خلال الشراكة إشراك التجار في دوائر جمعياتنا، كونهم أكثر الفئات دارية بسلوك عملائهم وقدراتهم المالية والذي يسهل من عملية الاستعلام الائتماني من طرفنا».

وتأسست الجمعية للتكنولوجيا المالية في عام 2019 بواسطة أحمد عابدين، كمنصة إلكترونية تتيح التمويل المتبادل بين الأفراد تحت مسمى الجمعيات المالية، حيث يمكن للمستخدمين الاشتراك في جمعيات مع مستخدمين آخرين لديهم امكانيات ادخارية متطابقة في دوائر عامة.

كما يتيح التطبيق تيسير عمليات الدفع الإلكتروني، فضلًا عن امتلاكه سوقًا مدمجًا يمكّن المستخدمين من الوصول إلى منتجات مخفضة السعر كبديل للقبض النقدي، حيث شهدت منصة الجمعية نموًا كبیرًا في حجم أعمالها خلال الفترة الأخیرة بنسبة بلغت 600% وتعمل حالیًا على توسیع أعمالھا في مصر وخاصة مدن الصعيد.