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تحوي أندية للمرأة.. تطوير 5694 مركز شباب بالمحافظات ضمن «حياة كريمة»

إقامة بطولة العالم للدراجات على أكبر مضمار بالشرق الأوسط وأفريقيا

كتب:

محمد عزالدين
01:13 م | السبت 04 سبتمبر 2021
مراكز الشباب

مراكز الشباب

كشف الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن جهود الوزارة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، مشيرًا إلى تطوير 4633 مركز شباب على مستوى الجمهورية، وجاري تطوير 1061 مركزا، وإنشاء عدد من المراكز الجديدة.

102 حمام سباحة داخل مراكز الشباب

وأضاف «فوزي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «ten»، وتقدمه الإعلامية مها البهنساوي، اليوم السبت، أنّ الوزارة أدخلت 55 حمام سباحة داخل مراكز الشباب، ورفع كفاءة 6 حمامات سباحة، وتطوير عدد كبير من الحمامات خلال الثلاث سنوات الماضية، ليصل إجمالي حمامات السباحة داخل مراكز الشباب 102 حمام.

أندية للمرأة والفتيات داخل مراكز الشباب

ولفت أن مراكز الشباب أصبحت لا تقتصر على الأنشطة الرياضية فقط، بل أصبحت تشمل أيضا الأنشطة الثقافية والاجتماعية والعلمية والفنية، كما يوجد أندية للمرأة والفتيات داخل المراكز، لتتحول بذلك لمراكز خدمة مجتمعية.

إنشاء أكبر مضمار للدراجات بالشرق الأوسط وأفريقيا

من ناحية أخرى، قال  المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إنّ بطولة العالم للدراجات للناشئين يشارك بها أكثر من 40 دولة، وهي بطولة مهمة تُقام على مضمار الدراجات بهيئة ستاد القاهرة الدولي، والذي يعتبر أكبر مضمار للدراجات على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح أنّ البطولة تأتي ضمن نجاحات مصر باستضافة عدد كبير من بطولات العالم، والتي بدأت في شهر يناير الماضي، باستضافة بطولة العالم لكرة اليد ثم الرماية ثم السلاح ثم الجمباز.

ولفت أن مصر أصبحت قبلة الاتحادات الرياضية، وتسطر تاريخا جديدا بعد تطوير الحركة الرياضية، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بشكل كبير بالمجال الرياضي وجعله من أهم المجالات التي تم تطويرها بشكل كبير.

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