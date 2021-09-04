«شعراوي»: طرح 79 محلًا بالمجان بالقرنة لتوفير فرص للشباب والمرأة

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه تم التنسيق مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر؛ للبدء في الإجراءات اللازمة لطرح 79 محلًا تابعة للمحافظة بمدينة «القرنة» بالمجان لمدة عام للشباب والمرأة المعيلة؛ لاستغلالها في أنشطة حرفية ويدوية سواء إنتاجية أو تجارية، وعلى رأسها حرفة صناعة المنحوتات الفنية والتماثيل من حجر الألباستر «المرمر»، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي تشتهر بها المحافظة.

وزير التنمية المحلية، أكد سعى الوزارة الدائم لدعم كافة الأفكار والأنشطة التي تساهم في التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والمرأة المعيلة من خلال الإدارة المحلية في كل ربوع مصر، ووضع تلك الأفكار موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي للدولة خاصة في مراكز وقرى برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تأجير 93 محلًا

وأشار «شعراوي» إلى أنه قام خلال زيارته الأخيرة لمحافظة الأقصر الأسبوع الماضي، في إطار تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة، بمتابعة الأنشطة التنموية بالمحافظة بزيارة إلى المركز الحرفي بالقرنة، الذى يضم نحو 172 محلًا كاملة المرافق حيث تم طرحها للإيجار، لافتًا إلى تم بالفعل إيجار نحو 93 محلًا.

دراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالقرنة

وأضاف أنه تم التنسيق مع المحافظة والقطاعات المعنية بالوزارة؛ لسرعة دراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالقرنة، لافتًا إلى الاتفاق على استغلال المحال غير المؤجرة، بإجمالي 79 محلًا بطرحها بالمجان على الشباب من أبناء المدينة في إطار جهود الوزارة للتمكين الاقتصادي على المستوى المحلي وخلق فرص عمل ومحاربة الفقر والبطالة وتمكين الشباب.

القوى العاملة توفر التدريب للشباب والمرأة

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه قام أيضًا بالتواصل مع محمد سعفان وزير القوى العاملة، حيث وافق على قيام الوزارة بتوفير التدريب اللازم للشباب والمرأة، وكذلك الآلات والأدوات اللازمة للأنشطة المختلفة، لافتًا إلى ان الأولوية ستكون للشباب من خريجي برامج تدريب وزارة القوى العاملة.