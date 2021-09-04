«العدل» تبدأ ميكنة محاضر الجلسات وتحويل الصوت إلى نص مكتوب

بدأت وزارة العدل، اليوم، المرحلة التجريبية من مشروع ميكنة محاضر الجلسات، وتحويل الصوت إلى نص مكتوب، وهو المشروع الذي يتمّ تنفيذه بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، ويتمّ إطلاق مرحلته التجريبية في جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة تمهيداً لتعميمه على كل المحاكم.

تطوير آليات العمل فى المحاكم

تسعى وزارة العدل، لتطوير آليات العمل في المحاكم من خلال الأخذ بالوسائل التقنية الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تؤسس لتكامل إلكتروني بين كل إجراءات الدعوى، وصولاً لرقمنة كل إجراءاتها منذ إقامتها حتى الحكم فيها.

كان وزير العدل، قد أعلن أبريل الماضي خلال مراسم افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، عن دراسة مشروع لميكنة محاضر الجلسات , وهو المشروع الذي يحقق الريادة لمصر في مجال إستخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة.