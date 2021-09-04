ضبط اثنين بـ4.5 مليون جنيه من تحويل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي

ضبطت وزارة الداخلية شخصين أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية، والثاني مقيم بمحافظة المنيا، بعد تجميعهما مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التي يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثاني عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد.

وتبين من التحريات أن المتهم الثاني يستلم الأموال ويستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تمّ ضبط المتحرَّى عنه المقيم بمحافظة المنيا، وبمواجهته أقرّ بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع الآخر الموجود حالياً بالدولة العربية، وتبين أنَّ حجم تعاملاتهما خلال 3 أعوام طبقاً للفحص المستندي 4 ملايين و500 ألف جنيه.

ضبط سيدة نصبت على المواطنين واستولت منهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 أشخاص اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول) بتضررهم من قيام (إحدى السيدات، تحمل جنسية ذات الدولة) بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرتها على استثمارها في مجال تصدير بعض المنتجات، وكذا التنقيب عن الذهب مقابل أرباح مالية، مما مكّنها من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تأكّد صحة البلاغ، وأن المتهمة (إحدى السيدات، تحمل جنسية إحدى الدول، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أمكن ضبطها حال وجودها بمحل إقامتها المشار إليه، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.