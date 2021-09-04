12 إصابة متفرقة في حادثي تصادم بكفر الشيخ خلال ساعتين 

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي ونصف نقل على طريق جماجمون دسوق، ونُقل المصابون لمستشفى دسوق العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نصف نقل على طريق جماجمون دسوق، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى دسوق العام.

وتبين من التقرير الطبي إصابة «رضا. ع.ع»، 35 سنة، باشتباه كسر بالساق، و«سامية. ل.ا»، 43 سنة، بجرح قطعي بالوجه، و«ميرنا. ا. ف»، 13 سنة، باشتباه كسر في القدم، و«رحمة. ا. ف»، 16 سنة، باشتباه كسر بالساق، و«هناء. م. ا»، 20 سنة، بكدمة بالساق، و«أحمد. ا. ا»، 19 سنة، بجرح بالجبهة، و«فايدة. ا. ف»، 25 سنة، بكسر في الأنف»، وأجريت لهم الأشعات اللازمة والإسعافات الأولية بمستشفى دسوق العام.

5 إصابات على مدخل بلطيم

وأصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من مدخل بلطيم، أمام مصنع الأدوية، وتم نقل المصابين، لمستشفى بلطيم النموذجي، لإجراء الإسعافات اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بكفر الشيخ إشارة بانقلاب سيارة ملاكي بالقرب من مدخل بلطيم أمام مصنع الأدوية، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، ونُقلوا لمستشفى بلطيم النموذجي.

وتبين من التقرير الطبي إصابة إيمان. ع. ع، 29 سنة، حامل، بكدمات متفرقة بالجسم والظهر، وأحمد. س. ع، 27 سنة، بجروح متفرقة بالجسم، ومحمود. س. ع، 27 سنة، بجروح سطحية بالجسم، وخلود. س. ع، 22 سنة، بكدمات، وتهاني. م. م، 55 سنة، باضطراب بدرجة الوعي وما بعد الارتجاج.