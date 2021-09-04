«القابضة للمياه» تستعين بـ«ست سنية» لترشيد الاستهلاك

طالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي السيدات بترشيد استهلاك المياه ضمن الحملة القومية التي أطلقتها الشركة «كل نقطة بتفرق» باعتبارالسيدات شريكة ومسؤولة على غرس سلوكيات المحافظة على المياه في أولادها منذ الصغر مدللة على ذلك بالمقولة «فالعلم في الصغر كالنقش على الحجر».

حمله قومية لترشيد استهلاك المياه

ونشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها الرسميه كلمات أغنية شهيرة عرضها التليفزيون المصري في ستينيات القرن الماضي ضمن حملة قومية لترشيد استهلاك المياه وكانت كلمات الاغنية هي «ست سنية سايبة الميه.. ترخ ترخ من الحنفية..على ما تجيب كسرونة فاضية من النملية.. حرام يا ست سنية».

أوائل الحملات التي عرضت في التليفزيون المصري مع بداية ستينيات القرن الماضي

جدير بالذكر أن مسلسل «ست سنية» الشهير هي حملة قومية لترشيد استهلاك المياه، وتعتبر من أوائل الحملات التي عرضت في التليفزيون المصري مع بداية ستينات القرن الماضي، والمسلسل من تأليف السيناريست أحمد كامل عوض وتلحين وغناء الفنان عبد العزيز محمود ورسوم وإخراج الفنان رؤوف عبد الحميد.

الحملة كانت رسالة مؤثرة وناقدة وجميلة وبسيطة وأصبحت تتردد على لسان الكبار والصغار

وتحوَّل نص وأغنية «ست سنية» إلى رسالة مؤثرة وناقدة وجميلة وبسيطة وأصبحت تتردد على لسان الكبار والصغار، وتحولت إلى شعار قومي دون إسراف تعبير.

بممارسات بسيطة كيف تخفضي 50% من الاستهلاك الشهري

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها إنه يمكن لـ«ست البيت» ببعض الممارسات البسيطة تخفيض استهلاك فاتورتك والمحافظة على المياه من خلال الآتي..

- غلق الحنفية أثناء غسيل الأسنان بالفرشاة (إن معدل الوقت المستغرق لتنظيف الأسنان هو دقيقة وعشرين ثانية… فإذا فتحنا حنفية الماء طوال تلك المدة فسنكون قد أهدرنا حوالي 8 لترات من الماء).

- تأكدي من غلق الأولاد الحنفية جيدا بعد الاستخدام مباشرة سواء بعد غسيل الأيدي أو الاستحمام.

- املأي زجاجة لتر ونصف بالمياه أو بالرمال وضعيها في خزان صندوق الصرف.

- يمكنك وضع وعاء في الحوض عند غسيل الخضروات وإعادة استخدامها في ري النباتات أو ملء صندوق الصرف (السيفون) منها.

- تأكدي من عدم تسريب أي من الأدوات الصحية للمياه بالمنزل، وسارعي في صيانتها إن وجد التسريب.

- يمكنك صيانة الأدوات الصحية الخفيفية بنفسك، من خلال الاسترشاد بدليل مبادئ فنيات السباكة.

- باستخدامك للقطع الموفرة في الأدوات الصحية يمكنك توفير 50% من الاستهلاك الشهري.. فالقطع الموفرة تعمل على تخفيض تدفق المياه بنسبة 35% من خلال شكة المصفاة الموجودة بالقطعة.

- انتظامك في سداد فاتورتك يضمن لك استمرار توصيل الخدمة بالجودة المطلوبة.

- تطهير خزانات المياه يضمن لكي ولأولادك مياه نظيفة وصحية ولطلب تطهير خزانك برجاء الاتصال بالخط الساخن 125.

- في حال وجود شكاوى أو استفسارات تتعلق بالمياه أو الصرف الصحي، يمكنك الاتصال برقم 125 من أي تليفون أرضي.

- من الضروري تعريف العاملات الوافدات للمنازل بالممارسات الصحيحة لاستخدامات المياه.