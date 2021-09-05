اختتام فعاليات مؤتمر «الجديد في علاج أمراض الأطفال» بجامعة كفر الشيخ

اختتمت كلية الطب بكفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، مؤتمر قسم طب الأطفال بكلية الطب، والذي عُقد تحت عنوان «الآفاق الجديدة في علاج أمراض الأطفال»، بالتعاون مع جمعية طب الأطفال وحديثي الولادة بمحافظة كفرالشيخ، في قاعة السينمار، برئاسة الدكتور أسامه العجمي.

وقال الدكتور أسامه العجمي، إن المؤتمر ناقش عدة محاور منها أمراض أعصاب الأطفال، والجهاز الهضمي والتغذية، وأمراض حديثي الولادة، والجهاز التنفسي وفيروس كورونا.

وأشار «العجمي» إلى أن المؤتمر حضره نخبة من أساتذة كليات الطب المهتمين بهذا الشأن، من بينهم الدكتور عاطف السيد أحمد كلية طب الأزهر، والدكتور أحمد يوسف السواح، والدكتور أحمد محمد إسماعيل، ومن كلية طب الأزهر «بنات أ» الدكتورة عفاف عبدالوهاب قراعة، ومن كلية طب المنصورة الدكتور حمد عز الرجال عباس، ومن كلية طب الزقازيق الدكتور طارق حامد، ومن كلية طب كفرالشيخ الدكتور اسماعيل طه، والدكتور وائل الفقي.

استعراض الجديد في علاج الأطفال وحديثي الولادة

وأوضح الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة لمناقشة كل ما هو جديد في مجال طب الأطفال وحديثي الولادة، بما يساهم بشكل كبير فى تقديم خدمة علاجية وطيبة للأطفال، مؤكداً أن المؤتمر يهدف إلى نقل المهارات وتبادل الخبرات.

وأكد الدكتورعبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، استعداد الجامعة الدائم للتعاون مع مختلف الجهات الطبية، ويسعدها استضافة تلك المؤتمرات العلمية لتبادل الخبرات بين شباب الباحثين والدارسين، خصوصا فى مجال طب الأطفال وحديثي الولادة للاستفادة من الخبرات فى تدريب شباب الأطباء لدعم المستشفيات والوحدات الصحية بالكوادر الطبية المؤهلة، وتقديم أفضل خدمة طبية.