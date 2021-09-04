مطار شرم يستقبل أولى رحلات الخطوط السويسرية بعد توقف 5 سنوات

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل صباح اليوم، أولي رحلات شركة الخطوط السويسرية swiss air بعد توقف دام لأكثر من خمس سنوات، وكان على متنها 62 راكبا قادمين من مطار جنيف الدولي.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى استقبال السياح من قبل إدارة المطار وتقديم الهدايا والورود والشيكولاتة لهم ترحيبا بوصولهم إلى مصر.

واستقبل الطيار نبيل الملاح، مدير مطار شرم الشيخ الدولى، السياح القادمين علي متن الرحلة، موضحا أن تشغيل شركة swiss air إلى مطار شرم الشيخ الدولى سيكون بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا يوم السبت.

وصول 3 رحلات من روسيا إلى مطار شرم الشيخ

وأعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل اليوم 3 رحلات قادمة من روسيا، وهي أول الرحلات المتفق عليها ضمن خطة زيادة أعداد الطيران الروسي الوافد إلي المدينة، مشيرا إلى أن الشهر الماضي استقبل المطار نحو 29 رحلة من روسيا على متن خطوط مصر للطيران والخطوط الجوية الروسية بإجمالي أكثر من 6500 سائح، من المقرر أن يستقبل مطار مدينه شرم خلال الفترة القادمة 8 رحلات أسبوعيا قادمة من خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بواقع 5 رحلات عن طريق خطوط الطيران الروسية، 3 رحلات عن طريق مصر للطيران.