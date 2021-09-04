ميرنا الهلباوي تعلن تحويل روايتها «كونداليني» لفيلم سينمائي

أعلنت الكاتبة والإعلامية ميرنا الهلباوي، تحويل روايتها «كونداليني» الصادرة عن دار الكرمة للنشر، إلى فيلم سينمائي من إنتاج هاني أسامة وشركة The Producers Films وإخراج محمد سلامة، وعبرت الكاتبة عن سعادتها، مؤكدة أنه حلمها من أول يوم للكتابة.

ونشرت ميرنا الهلباوي صورا لها مع المنتج هاني أسامة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلقت عليه قائلة: «كونداليني هيبقى فيلم! من إنتاج شركة The Producers Films وإخراج محمد سلامة! واحد من أكبر أحلامي بيتحقق! من أول يوم بدأت فيه الكتابة وأنا بحلم أشوف كتاباتي على شاشة السينما! مبسوطة أوي أوي! بشكر جدًا المخرج محمد سلامة والمنتج هاني أسامة!، الحمد لله حمدًا كثيرًا!».

ملخص رواية "كونداليني":

«كونداليني» رواية من الحجم الصغير، إذ تقع في 183 صفحة، ومن أجواء النص: «الهروب حل أنيق جدًا وبسيط جدًا عندما نتخيله، يمكنك أن تجمع حاجياتك في حقيبة سفر وتختفي في ساعة متأخرة من الليل من دون أن يلاحظ أحد هروبك. لكن المقابل ضخم: أنت وحدك تمامًا، من دون رفيق أو صديق».

وفي أحد فصول الرواية نقرأ: «هذه هي لعبة الحياة القاسية. تريد شيئًا؟ سأعطيك إياه لكني سآخذ في مقابله شيئًا آخر. مقايضة رخيصة، ويجب أن تكون مفاوضًا جيدًا لكي تخرج بأقل الخسائر، لكن في كل الأحوال هناك خسارة. لن تنتبه لهذه الخسارة إلا عندما تحتاج إلى ما خسرته في وقت ما».

وحسب الكاتبة، في تصريحات سابقة، على إذاعة «نجوم إف إم» عن الرواية، قالت فيها إن اسم الرواية «كونداليني» هو نوع من أنواع اليوجا، وفي الديانة الهندوسية منشق منها تمارين اليوجا، وهي طاقة مقدسة كامنة أسفل العمود الفقري.

من هي ميرنا الهلباوي؟

وميرنا الهلباوي، كاتبة وإعلامية، بدأت الكتابة بمدونة صغيرة على الإنترنت، وعملت في الصحافة، وحازت على المركز الثاني في جائزة الصحافة العربية في 2016، كما عملت في المجال الإذاعي بقناة «إنيرجي» الفرنسية الناطقة بالعربية في مصر، وحققت روايتها الأولى «مُر مثل القهوة حلو مثل الشوكولا»، الصادرة عام 2018، نجاحًا كبيرًا.