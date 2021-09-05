الكشف على 1209 مواطنين بقرية أولاد خلف بفارسكور

أطلقت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية بقرية أولاد خلف بمركز فارسكور، ضمن سلسلة القوافل الطبية الشاملة التي يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة.

تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا

وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط، أن القافلة التي استمرت على مدار يومي الجمعة والسبت، تضمنت كافة التخصصات الطبية ووحدات للأشعة وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1209 مواطنين، وتحويل 20 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات.

وأشار مدير المديرية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ13 حالة، وأيضًا إجراء 544 تحليلًا معمليًا، والكشف بالسونار على 41 حالة والفحص بالأشعة لـ42 مواطنًا.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، استكمال عمل القوافل الطبية العلاجية لشهر سبتمبر، التي تستهدف 8 قرى بمراكز كفر سعد و فارسكور والزرقا، على النحو التالي:

ـ القافلة الطبية الثانية خلال يومي الجمعة والسبت الموافق 3 و 4 سبتمبر بدائرة أولاد خلف بمركز فارسكور.

ـ القافلة الطبية الثالثة بقرية الباز بمركز الزرقا يومي الأربعاء والخميس الموافقين 8 و9 سبتمبر.

ـ القافلة الطبية الرابعة بقرية العزارمة بمركز فارسكور يومي الجمعة والسبت الموافقين 10 و11 سبتمبر.

ـ القافلة الطبية الخامسة بقرية أبو سعادة الكبرى يومي الأربعاء والخميس الموافقين 15 و16 سبتمبر.

ـ القافلة الطبية السادسة الثانية بقرية الإبراهيمية البحرية بمركز و مدينة كفر سعد يومي الأربعاء والخميس الموافقين 22 و23 سبتمبر.

ـ القافلة الطبية العلاجية السابعة بقرية العبيدية مركز فارسكور يومي الجمعة والسبت الموافقين 24 و 25 سبتمبر.

ـ القافلة الطبية العلاجية الثامنة بقرية النواصرية بمركز كفر سعد يومي الأربعاء والخميس الموافقين 29 و30 سبتمبر.