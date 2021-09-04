التعليم العالي تكشف ترتيب جامعات مصر عالميا 2021 في تصنيف «تايمز»  

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، اليوم، ترتيب جامعات مصر عالميًا في تصنيف «تايمز» للمؤسسات الجامعية المصرية، حيث أشار تقرير صادر من التصنيف البريطاني لعام 2021- 2022، أن مؤسسات التعليم العالي في مصر، حققت تقدما بمتوسط درجات بنحو 11 نقطة أعلى، مما يؤكد أن الجامعات المصرية تعد من أسرع مؤسسات التعليم العالي في الصعود على مستوى العالم.

ترتيب جامعات مصر عالميًا 2021: إدراج 23 مؤسسة جامعية في تصنيف التايمز

وحول ترتيب جامعات مصر عالميا 2021 في تصنيف التايمز البريطاني، كشفت وزارة التعليم العالي، أن التقرير الصادر من «تايمز» أشار إلى زيادة عدد الجامعات في مصر المدرجة بالتصنيف عام 2021-2022، ووصل عددها إلى 23 جامعة ما بين حكومية وخاصة وأهلية، موضحة أسماء الجامعات، وهي أسوان، وكفر الشيخ، وقناة السويس، والقاهرة، والمنصورة، والجامعة الألمانية بالقاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة بنها، وجامعة بني سويف، وجامعة المنوفية، وجنوب الوادي، والزقازيق، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة عين شمس، وجامعة الأزهر، بالإضافة إلي جامعات الإسكندرية، وأسيوط، جامعة الفيوم، والمنيا، وطنطا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعتي حلوان وبورسعيد.

ترتيب جامعات مصر عالميًا 2021: يرجع لمعدلات تأثير النشر الدولي

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقرير أوضح التقدم الملحوظ في ترتيب جامعات مصر عالميا 2021 في تصنيف التايمز، الذي شهدته الجامعات المصرية ويرجع لسبب زيادة درجات التأثير والاستشهادات وكذلك زيادة معدلات النشر العلمي والتعاون العلمي مع الصناع لتقديم الحلول المبتكرة، بجانب زيادة الكم العالمي لمرجعية الأبحاث، فضلا عن جودة التعليم وكذلك حجم التعاون الدولي في العديد من المجالات التي تتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وقالت الوزارة، إن ترتيب جامعات مصر عالميا 2021 في تصنيف التايمز، يعزز سياسات البحث العلمي في مصر وزيادة تمويله، بالإضافة إلى التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة.