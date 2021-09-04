«التموين»: المصريون أنفقوا 2.1 تريليون جنيه خلال عام واحد

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المصريين أنفقوا 2.1 تريليون جنيه خلال عام واحد، وهو ما يوازي نصف مدخرات المصريين في القطاع المصرفي، «الموطن المصري كريم ونمط الاستهلاك بتاعه فضفاض».

العشماوي: ما أنفقه المواطن على السلع وصل لـ672 مليار جنيه في الأكل والشرب

وأضاف «العشماوي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن دائما ما يكون الإنفاق على المدارس أو التعليم بشكل عام، فيما بلغ حجم الإنفاق الخاص بالمواطنين على السلع الغذائية وحدها لـ30%، «ما أنفقه المواطن على السلع وصل لـ672 مليار جنيه في الأكل والشرب».

العشماوي: نعمل لتوفير مخازن للسلع تكفي لـ9 أشهر

وأوضح أن مصر كان لديها في عام 2017 ما يقارب الـ1.2 مليون طن من القمح، إلا أنه وبعد إنشاء الصوامع ذات الجيل الثالث نجحت الحكومة في تخزين ما يقارب الـ3.4 مليون طن، لافتا إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على إنشاء مخازن تستطيع استيعاب 28 سلعة أساسية لفترة لا تقل عن 9 أشهر، «هنكون أفضل دولة في العالم عندما نصل لذلك».

وأكد أن قطاع التجارة أكبر قطاع توفيرا لفرص العمل المنطقة اللوجستية، والمناطق اللوجيستية في الغربية خلقت 40 ألف فرصة عمل باستثمارات بلغت 6 مليارات جنيه، «فيه واحدة تانية في البحيرة والشرقية والفيوم والأقصر والمنوفية، ووصلنا لنسب نفاذ بالمحافظات وصل لـ11 محافظة».

وتابع: «المستهدف بتاعنا يكون عندنا 17 نمط تجاري على مستوى المحافظات، ووصولا لعام 2032 لازم يكون عندنا 52 منطقة لوجيستية، و14 سوق جملة جديد زي سوق العبور، وهنستقدم شركة فرنسية لإدارة تلك الأسواق».

وواصل قائلا: «لو عندنا مكان مميكن بالكامل مش هنستغني عن العمالة، ولكن هنعيد استخدامها في انشطة أخرى تجاترية، وعايزين يكون عندنا مخازن استراتيجية على مستوى عالمي، ودي اشتراطتنا على القطاع الخاص».

واستطرد: «بندرس مجموعة من السلع في البورصة السلعية ولازم المنتج والمستهلك يكونوا مشتركين، وأول تداول هيكون بالربع الأول عام 2022، ومع عملها ستكون الأكبر بالمنطقة، والطاقة الكاملة للعمل في البورصة المصرية أتصور أنها هتاخد 5 سنوات».