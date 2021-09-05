4 فنانين وإعلاميين يتصدرون محركات البحث في مصر خلال 24 ساعة.. تعرف عليهم

تصدرت أسماء 4 فنانين وإعلاميين، أبرزهم بهاء سلطان وإبراهيم عيسى، محرك البحث الشهير «جوجل» وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وذلك لأسباب مختلفة، نستعرضها خلال التقرير التالي:

بهاء سلطان

تصدر اسم النجم بهاء سلطان محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد النجاح الكبير الذي حققته حفلته الغنائية التي أقامها في الساحل الشمالي، أول أمس، رفقة الفنانة نانسي عجرم، التي كانت تعد أول حفل كبير له بعد حصوله على حكم فسخ العقد من المنتج الغنائي نصر محروس.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها برفقة زوجها لاعب الاسكواش هشام عاشور، عبر صفحتها الرسمية «فيس بوك»، وعلقت على الصورة قائلة: «كل ما أحتاج إليه هو حبك الليلة».

ميرهان حسين

الفنانة ميرهان حسين، نشرت صورة لها أمام البحر، خلال استمتاعها بفصل الصيف، عبر حسابها على «انستجرام»، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نادية الجندي

خضعت الفنانة نادية الجندي لجلسة تصوير جريئة على شاطئ البحر، بعدسة المصور محمود رؤوف، حيث ظهرت النجمة بإطلالة باللون الأبيض مرتدية «هوت شورت»، وذلك أثناء قضاء عطلتها الصيفية في أحد المنتجعات الشهيرة بالساحل الشمالي، وذلك عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تامر أمين

كما تصدر محركات البحث الإعلامي تامر أمين بعدما قررت نقابة الإعلاميين تبرئته من ارتكاب مخالفات لميثاق الشرف الإعلامي بخصوص تصريحاته عن إنجاب البنات في الحلقة التي جمعته بالإعلامي مفيد فوزي قبل أيام.

إبراهيم عيسى

الإعلامي إبراهيم عيسى، أطلق على الأهلي وجماهيره لفظ «النازيين» بسبب تحليله لجملة «الأهلي فوق الجميع»، والتي فسرها بشكل أغضب النادي الأهلي وجماهيره، كما اتهم جماهير الأهلي خلال برنامجه على فضائية «القاهرة والناس»، بأنها تقول سمعًا وطاعة بدون وعي، خلاف جماهير الزمالك التي وصفها بالمثقفة والواعية لكل ما يدار حولها.