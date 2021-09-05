انخفاض مبيعات الأوتوبيس والميكروباص «المحلية والمستوردة» خلال 7 أشهر

كشف التقرير الأخير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «الأميك»، عن انخفاض معدل مبيعات مركبات «الأوتوبيس والميكروباص»، خلال الفترة من يناير وحتى يوليو من العام الجاري 2021 بنسبة وصلت إلى 9.3%، كما انخفض معدل مبيعات المركبات «المحلية والمستوردة».

وحسب التقرير، سجل معدل مبيعات مركبات «الأوتوبيس والميكروباص المحلية» نسبة انخفاض وصلت إلى 6.2% بـ7 آلاف و717 مركبة خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020، حيث سجلت 8 آلاف و223 مركبة.

انخفاض معدل مبيعات الأوتوبيس والميكروباص المستورد

وأشار التقرير إلى انخفاض ملحوظ في معدل مبيعات مركبات «الأوتوبيس والميكروباص المستوردة» بنسبة وصلت إلى 13.2% بـ5 آلاف و965 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجلت 6 آلاف و870 مركبة.

وفي ذات السياق، كشف التقرير الأخير الصادر من «الأميك»، عن ارتفاع في معدل مبيعات مركبات «الشاحنات» خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 10.4% بـ3 آلاف و725 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات شهر يوليو لعام 2020 حيث سجلت 3 آلاف و375 مركبة.

جدير بالذكر، أنه خلال الفترة من يناير وحتى شهر يوليو الماضي، سجل معدل مبيعات السيارات بمختلف أنواعها ارتفاعا داخل السوق المحلي، بنسبة وصلت إلى 48.89% بنحو 161 ألفًا و781 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2020، حيث وصل عدد المبيعات إلى 108 آلاف و657 مركبة.

فيما سجل معدل مبيعات السيارات «الملاكي» موديل عام 2021 ارتفاعا داخل السوق المحلي للسيارات، خلال نفس الفترة، بنسبة وصلت إلى 59%، وبـ118 ألفا و915 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجلت مبيعات بـ74 ألفا و637 وحدة.