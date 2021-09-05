بزيادة 15 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات «سيات تاراكو موديل 2022» في مصر

أعلن الوكيل المحلي للعلامة الإسبانية «سيات» في السوق المصري، ارتفاعا في قائمة الأسعار الرسمية لطراز «سيات تاراكو موديل 2022»، بقيم تراوحت بين 10 آلاف حتى 15 ألف جنيه على جميع الفئات المطروحة بالسوق المحلي.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، قائمة الأسعار الرسمية لفئات «سيات تاراكو موديل 2022» خلال شهر سبتمبر الجاري، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالموديل الجديد، حسب المُعلن من الوكيل «كيان إيجيبت».

قائمة أسعار ومواصفات فئات «سيات تاراكو موديل 2022»

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات بأسعار، كالتالي:

- الفئة الأولى بسعر 555 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 605 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 660 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 685 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.4 لتر 1400 سي سي، ينتج قوة قدرها 150 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 250 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 9.4 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 199 كم/ ساعة.

- تتوافر السيارة بأبعاد (4735 ملم الطول، 1839 ملم العرض، 1674 ملم الارتفاع، 2790 ملم طول قاعدة العجلات).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 190 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 700 لتر.

- السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعدة الفرامل BA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية، وجنوط 17 و18 و19 بوصة.