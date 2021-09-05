أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة لديها بيانات ما يقرب من 34 مليون مواطن سواء المستفيدين من برامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» أو ممن تقدم للحصول على الدعم ولم يحصلوا عليه بسبب عدم انطباق الشروط عليهم، إلى جانب أن هناك 4 ملايين أسرة يحصلون على الدعم النقدي من «تكافل وكرامة» بعد اتباع خطوات التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021.

10 خطوات للتسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021

وأشارت إلى أن هناك عدة خطوات للتسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021، موضحة ضرورة توجه المواطن الأولى بالرعاية إلى وحدة الشئون الاجتماعية وارفاق معه المستندات التالية:

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة والزوج.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صورة شهادات ميلاد الأطفال من عمر يوم وحتى 18 عامًا.

- إفادات من مدارس الأبناء من عمر 6 سنوات وحتى 18 عاما.

- آخر 3 إيصالات كهرباء.

- صورة بطاقة التموين إن وجدت.

- طابعة برنت تأمين للزوج والزوجة.

- في حالة وفاة الزوج تقديم شهادة الوفاة.

- تقديم وثيقة الطلاق في حالة الطلاق.

- في حالة العجز، يشترط شهادة قومسيون طبى رسمية لعجز أكثر من 50%.

شروط التقدم لـ«تكافل وكرامة»

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه لابد للمتقدم هو وزوجته أن يكونوا غير موظفين في أى جهة حكومية، أو قطاع عام أو خاص، وأن يكون المتقدم غير مؤمن عليه أو له معاش ضماني، مؤكدة أنه يتم الكشف عليه من على قاعدة البيانات بالوزارة.

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، بعد اتباع خطوات التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021، خاصية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي الكترونيا من خلال الرابط المرفق هنا كالتتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي https://tk.moss.gov.eg/.

- اختيار الاستعلام عن موقف بطاقات تكافل وكرامة.

-يقوم المواطن أو المستفيد بكتابة الرقم القومي في الجزء المخصص لذلك، ثم الضغط على استعلام.

- سيظهر من خلال الموقع الإلكتروني نوع البطاقة للمستفيد «تكافل أو كرامة».

- في حالة الإيقاف أو التجميد سيذكر السبب.