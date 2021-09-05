إجراء 650 حالة دعامة وقسطرة لمرضى القلب خلال شهر بـ«طنطا التعليمي»

‏نجح فريق القلب والقسطرة بالمستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا، في تركيب دعامة الحياة لـ 319 مريضا من مرضى جلطات القلب الحديثة، وإجراء 331 حالة قسطرة قلبية تشخيصية خلال شهر يوليو الماضي.

وأشاد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، بدقة ومهارة فريق القلب وجميع فريق العمل بقسم أمراض القلب والأوعية الدموية.

319 حالة قسطرة علاجية

من جانبه، أشار الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بطنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى توافر الكوادر الطبية المتخصصة والتمريض المدرب للعمل على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لاستقبال الحالات الطارئة لمرضى الجلطة الحديثة أو الجلطات القلبية الحادة.

وأوضح الدكتور محمود سليم، مدير مستشفى طنطا التعليمي العالمي، أن عدد الحالات بوحدة القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية في المستشفى بلغ 319 حالة، بالإضافة إلى 331 دعامة حياة، مؤكدًا حرص المستشفى على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين في شتى التخصصات الطبية، خاصة في ظل امتلاكها أحدث الأجهزة والمعدات الطبية عالية الجودة، وأيضا الكوادر الطبية المتميزة، ما يساعد على توفير أفضل الرعاية الطبية المتميزة إلى المرضى في مختلف التخصصات.

إشادة بمهارة فريق الطبي

كما أشاد مدير مستشفى طنطا التعليمي العالمي، بدقة ومهارة فريق القلب وعلى رأسهم الدكتور محمد السطيحة، أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب بكلية طب طنطا، والدكتور رامي عتلم، نائب مدير المستشفى التعليمي العالمي، وجميع فريق العمل بقسم أمراض القلب والأوعية الدموية في المستشفى الذي يبذل كل جهده في رعاية المرضى وتقديم أفضل الخدمة الطبية.