بالقانون.. موعد قطع معاش الطالب الذى يتقاضاه عن والده المتوفى

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الابن يستحق معاش والده المتوفى، حتى بلوغه سن الحادية والعشرين، وفقا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، وذلك ردا على سؤال أحد المواطنين والذى جاء كالتالى :«متى يتم قطع معاش الابن عن أبيه؟»، لتجيب الهيئة القومية للتأمينات على موقعها الرسمى بأنه يشترط لاستحقاق الابن للمعاش ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط ما يلي:

- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس

أوضحت هيئة التأمينات أن الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس يحصل على معاش والده متى توافرت في شأنه الشروط الآتية:

- ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة.

- عدم بلوغه سن السادسة والعشرين.

الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس

يحق للطالب الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، الحصول على معاش والده متى توافرت بشأنه الشروط الآتية:

- ألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة.

- ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس، وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

- العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.​

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه عقب وفاة الأب صاحب المعاش أو المؤمن عليه يتم توزيع المعاش كالتالى:

- ولد واحد يحصل على ثلثى المعاش.

- أكثر من ولد: يستحقون المعاش كاملا ويوزع بينهم بالتساوى.

- ولد أو أكثر وأرملة المتوفى: يحصل الأولاد على نصف معاش أبيهم وتحصل الأم على النصف الآخر.

في حال قطع المعاش صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة

ولفتت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه في حالة قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى، يتم صرف منحة قطع تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة، كما أنه لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.