الانتهاء من توصيل المرافق وإعادة الشيء لأصله في 49 شارعا بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة إعادة الشيء لأصله في الشوارع والميادين والأرصفة بنطاق الأحياء، وكلف مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة المهندسة أمل محمود، بالاستمرار في أعمال رصف ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله بطرق وشوارع المحافظة، تيسيرا على المواطنين وحفاظا على سلامتهم ولإبراز الشكل الحضارى للمدينة.

إنهاء مرافق 49 شارع في 6 أحياء بالإسكندرية

وأوضح محافظ الإسكندرية في بيان اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله «إصلاح التالف» في أعمال الرصف عقب انتهاء شركات المرافق من العمل بـ49 شارعا بنطاق 6 أحياء هي «شرق، العجمي، منتزه ثان، الجمرك، وسط، وغرب» وذلك باجمالي تكلفة تقدر ب 7.5 مليون جنيه.

6 أشهر لإعادة الشيء لأصله في 49 شارع بالإسكندرية

من جانبها أشارت المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، أنه تم إعادة الشيء لأصله في 49 شارعا خلال 6 أشهر، في الفترة من شهر مارس وحتى شهر أغسطس 2021 ، وذلك بعد انتهاء شركات المرافق من أعمال إدخال المرافق «كهرباء، مياه، غاز طبيعي، المصرية للاتصالات» للشوارع.

وأكدت مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية أنه تم إعادة الشيء لأصله و إصلاح أعمال الرصف في 14 شارعا بحي شرق، و 5 شوارع بنطاق حي العجمي، و5 شوارع بنطاق حي منتزه ثان، و3 شوارع بنطاق حي الجمرك، و 14 شارعا بنطاق حي وسط، و 8 شوارع بنطاق غرب.