«نسيء».. قصة شهر قبطي مكون من 6 أيام.. أوله اليوم وآخره السبت

يبدأ اليوم الاثنين، شهر نسيء، آخر شهور السنة القبطية أو السنة المصرية القديمة التي تحمل رقم 1737 قبطي، حيث يوافق اليوم 1 من شهر نسيء لعام 1737 قبطي، وذلك طبقا لما ورد في السنكسار الكنسي، وهو كتاب يقرأ في صلوات الأقباط الأرثوذكس داخل الكنائس، ومقسم حسب أيام السنة القبطية المكونة من 13 شهرا، أخرها شهر نسيء.

ما هو شهر نسيء؟

ونسيء، هو أقصر شهور السنة القبطية ومكون من 6 أيام فقط، يبدأ اليوم الاثنين، وينتهي يوم السبت المقبل، قبل أن يحتفل الأقباط الأرثوذكس يوم الأحد ببداية السنة القبطية الجديدة التي تحمل رقم 1738 قبطي، وهو اليوم الذي يوافق ما يعرف بـ«عيد النيروز» أو عيد الشهداء.

وبحسب السنكسار الكنسي، فإن شهر نسيء، معناها في اللغة القديمة «العقيب»، وعرف بالقبطية باسم الشهر الصغير، وهو خمسة أيام في ثلاث سنوات متتالية، وفي السنة الرابعة يكون فيها ستة أيام.

انتهاء شهر التحول الصيفي

وانتهى أمس الأحد، شهر مسرى لعام 1737 قبطي، وهو شهر التحول الصيفي، والذي ترتفع فيه درجات الحرارة، فحسب السنكسار، سمي «مسرى»، بذلك الاسم نسبة إلى التحول الصيفي، حيث إن معناه (ابن الشمس)، لأنَّه مخصص لولادة الشمس، أو ما يسمى بالانقلاب الصيفي، أو لبرج الثور، أو للشمس في الأفقين المسماة عند القدماء «هور ما خوتي»، وارتبط هذا الشهر بالعديد من الأمثال الشعبية منها «مسرى تجرى فيها كل ترعة عسرة»، ويشتهر في هذا الشهر موسم العنب فيقال «عنب مسرى».

ما هو التقويم القبطي؟

والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر، وهو مازال معمول به في نظام الزراعة في مصر وغير مرتبط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية فقط، وتبدأ السنة القبطية بشهر توت، وتنتهي بـ «نسيء».