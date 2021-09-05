ممنوع الكاش بعد 48 ساعة.. دفع الفواتير الأعلى من 500 جنيه «أونلاين»

لم تتبقَ سوى 48 ساعة قبل أن يدفع المواطنون ما عليهم من مستحقات للدولة إلكترونيا، إذا ما كانت قيمة الفواتير أو المستحقات تزيد عن 500 جنيه، بينما يمكن الدفع كاش للمبالغ الأقل من 500 جنيه.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2019، تتوقف الجهات الحكومية عن تحصيل أي مستحقات على المواطنين بخصوص فواتير المياه أو الكهرباء أو الغاز أو عند استخراج الوثائق من الجهات الحكومية إلكترونيا، ولا يتم قبول الدفع الكاش سوى للمبالغ الأقل من 500 جنيه، على أن يجوز الاستثناء لبعض الأماكن النائية بموافقة مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري.

ونص القرار الصادر من مجلس الوزراء على أن يكون 7 سبتمبر، الموافق الثلاثاء المقبل، هو نهاية المهلة المحددة لتقنين أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير ‏النقدي بعد التأجيل لمدة 6 أشهر.

وأكد حمدي حسني، مدير مشروعات التحول الرقمي بوزارة المالية، أن القرار الجديد يأتي في إطار خطة الشمول المالي التي تتولاها الدولة منذ عام 2015، وتتناغم مع خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

وأضاف حسني لـ«الوطن» أن هذا الإجراء زادت أهميته في ظل الإجرءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، في إطار التعامل مع ‏الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، لافتا إلى أن الدولة أمهلت المخاطبين بالقانون الوقت الكافي، الذي بلغ نحو 8 أشهر، بعدما أجلت تطبيق القرار 4 أشهر من شهر مارس 2021 وحتى يونيو من العام نفسه، ثم أجلت لمدة أربعة أشهر أخرى منذ شهر مارس الماضي وحتى سبتمبر المقبل.

غرامة 1% للدفع الكاش

وكشف «حسني» أن القانون أتاح لمن لا يرغب في السداد «أونلاين» بسداد المبلغ «كاش» على أن يدفع غرامة قدرها 1% من إجمالي المبلغ المدفوع بينما اسثنى القرار بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون، وفقا لمتطلبات الأمن القومي أو في الحالات الطارئة بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري.

الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2021

وتابع «حسني»، أن وزارة المالية سبق وأن حذرت بنشر الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2021 وإخطار الجهات الحكومية، بضرورة وقف التعامل النقدي «الكاش» وضرورة الالتزام بالدفع غير النقدي، بحد أقصى قبل 7 مارس المقبل، لتفعيل القانون رقم 18 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وإلا تعرض المخالفين لغرامة تصل لمليون جنيه.