أستاذ اقتصاديات مناعة: إصابات الموجة الرابعة ستكون الأعلى والوفيات أقل

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء والأوبئة، إن الموجة الرابعة من فيروس كورونا، بدأت منذ أسبوعين في مختلف دول العالم، وشهدت الإصابات فيها نفس إصابات الذروة في الموجة الثالثة، ولكن الوفيات قليلة، محذرا من أن تكون الموجة الرابعة أعلى في عدد المصابين من الموجات السابقة.

ارتفاع الإصابات بكورونا في أمريكا

وأضاف «عنان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن »، المذاع على فضائية «الحدث اليوم »، اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن الإصابات عالية في أمريكا، خاصة للأشخاص الذين لم يُطعموا بلقاحات مضادة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل على توفير جرعة ثالثة تنشيطية لكل البلاغين في الولايات المتحدة الأمريكية.

اللقاحات لا تترك آثارا جانبية طويلة المدى

وأوضح أستاذ اقتصاديات الدواء والأوبئة، أن اللقاحات بشكل عام لا تترك آثارا جانبية طويلة المدى، وهذا لم يظهر أيضا في اللقاحات المضادة لكورونا، مبينا أنه تم إعطاء نحو 4 مليار جرعة للأشخاص حول العالم، مطالبا بعدم وجود تخوف لأن نسبة التجلطات التي حدثت كانت 12 في المليون، ولكن التجلط بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، كانت 16%.

قصة ظهور كورونا

وظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مدينة ووهان في مقاطعة هوبي في نوفمبر 2019، وأصبح وباء عالمي في مارس 2020، بحسب منظمة الصحة العالمية في مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، وتتسابق الدول في إيجاد لقاحات لتطعيم المواطنين حيث أنتجت الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وكوبا من أجل تطعيم الأشخاص لتحقيق المناعة الجماعية لمحاربة الفيروس الذي أضر اقتصاديات كل دول العالم بدرجات متفاوتة.