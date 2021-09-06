تامر صقر عن أداء المنتخب: أخطاء بالجملة وماتش الجابون أسهل من أنجولا

علق تامر صقر، المحلل الفني لـ on time sports، على أداء المنتخب الوطني، بعد تعادله أمام الجابون 1-1، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، قائلا: «مبروك على النتيجة لأننا اتعادلنا في آخر دقيقة، فنقطة مهمة جدًا تخلينا متصدرين المجموعة».

صقر: السولية وجابر مكنش ليهم ولا أدوار دفاعية أو هجومية

وأضاف «صقر»، خلال لقاء على شاشة قناة «on time sports»، أنه توجد أخطاء بالجملة، بداية من تشكيل منتخب مصر والتغييرات، ومراكز اللاعبين، «أحنا كنا في البداية بنقول إن 3 هاف ديفندرز بيلاعبهم عشان نبقى ندافع كويس، لكن النهاردة شوفنا الثلاثي سواء حمدي فتحي أو عمرو السولية أو عمر جابر، ملهمش ولا أدوار دفاعية أو هجومية، أحنا شوفنا الجابون إزاي بيخترق من العمق وشوفنا إزاي مفيش زيادة عددية من عمر جابر أو عمرو السولية».

وتابع: «الصالح العام من سئ لأسوأ، كنا بنتمنى النهاردة الأداء يتحسن، رغم إننا كنا نتمنى النتيجة تكون 3 نقط، آه نقطة جيدة، ولكن الأداء فيه مشكلة، خاصة أن مفيش النهاردة مشكلة إجهاد وبتغير 5 لاعيبة من الماتش اللي فات، لكن التغيير كله غلط».

وواصل: «لعيب زي أيمن أشرف بقاله أكتر من سنة أو سنتين بيلعب سنتر باك وبتلاعبه باك ليفت الأساسي للمنتخب، نفس الوضع عمرو السولية عمره ما لعب في المكان ده، قفشة عمره ما لعب تحت راس حربة، ويلعب هو ومحمد صلاح تحت محمد شريف».

تشكيل المنتخب شهد أخطاء كثيرة

وأكد أن تشكيل المنتخب شهد أخطاء كثيرة، «عمر جابر وأخد إنذار من الشوط الأول طبيعي ممكن الحكم يتحامل عليك في الشوط الثاني فتغيره، لكن لما فكرت تغيره غيرته عشان أحمد توفيق جاتله إصابة، الماتش ده كان أسهل من ماتش أنجولا فرقة الجابون مكناش نتوقع أنها تكون أقوى من كده».