ألمانيا تعلن وفاة سفيرها لدى الصين

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم، وفاة سفيرها لدى الصين، جان هيكر، وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني: «ببالغ الحزن وبشكل مفاجئ علمنا بوفاة السفير الألماني لدى الصين»، فيما لم تذكر الوزارة معلومات عن سبب وفاة السفير، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

سفير ألمانيا لدى الصين توفي بعد أسبوعين من توليه منصبه

واوضحت وزارة الخارجية الألمانيةـ اليوم الاثنين، إنَّ سفير ألمانيا لدى الصين جان هيكر توفي بعد أسبوعين فقط من توليه منصبه.

فيما لم تشير وزارة الخارجية الألمانية لسبب وفاة سفيرها لدى الصين ولم يتمّ التأكّد بعد من سبب وفاة الدبلوماسي الألماني وفقا لقناة «العربية».

لم يتم التأكّد من سبب وفاة الدبلوماسي الألماني

وأشارت السفارة الألمانية في بكين، في منشور على حسابها على موقع «ويشات» على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنَّ هيكر كان قد تولى منصبه في 24 أغسطس الماضي.

فيما نقلت وكالة «رويترز»، عن أحد المدعوين لحفل استضافه السفير الألمانى من منزله في بكين يوم الجمعة الماضي، قوله إنَّ هيكر «بدا سعيداً وبخير»، وكان هذا الحفل كان مخصصاً للفنان الألماني جوزيف بويز.

يُشار إلى أنَّ السفير الألماني البالغ من العمر 54 عاماً عمل مستشاراً للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لشؤون السياسة الخارجية.