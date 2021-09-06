بعد قليل.. الحكم على متهم في «لجان المقاومة الشعبية» بكرداسة

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، الحكم على متهم؛ لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقانون، بالإضافة إلى قتل ثلاثة أشخاص، من بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.

وتعقد جلسة اليوم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية كل من المستشار سامح سليمان والمستشار محمد عمار وأمانة سير سيد حجاج ومحمد السعيد، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «لجان المقاومة الشعبية بكرداسة».

عصابة لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة

ووجهت النيابة العامة للجناة عدة تهم منها، تأسيس عصابة تحت مسمى «لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة»، في عام 2013؛ بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

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وقد أحالت المحكمة في عام 2019، أوراق 6 متهمين لمفتي الجمهورية وذلك لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، كما حددت جلسة للنطق بالحكم، ضم المتهمين وهم: أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، محمد صلاح عبدربه، وفايز زكي على أبوداغر، ومحمد عبداللطيف حنفي الرفاعي، إسلام كمال أبوالفتوح مطر، إسلام محمود عبدالفتاح أبو المجد.

كما قضت المحكمة بعقوبة السجن المؤبد لـ13 محكومًا عليهم، وخففت لـ7 آخرين من المشدد 15 سنة، للسجن 10 سنوات.

استخدام الإرهاب لتحقيق أغراضها

وكان الإرهاب واستخدام العنف هما الوسيلة المستخدمة لتحقيق أغراض تلك الجماعة، بجانب قتل 3 مجني عليهم بينهم أمين شرطة في قطاع الأمن الوطني، فضلا عن اتهامات وجهت إليهم بحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وحيازة مفرقعات TNT، بالإضافة إلى إعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.