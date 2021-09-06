بعد تسليمهم للتضامن.. تعرف علي مصير أطفال عذبهم والدهم بالإسماعيلية

بدأت مديرية التضامن في محافظة الإسماعيلية، إجراءات التعامل مع 5 أطفال تسلمتهم المديرية بقرار من النيابة العامة، لاعتداء والدهم عليهم واحتجازهم داخل المنزل.

وعلمت «الوطن»، أن المديرية أعدت خطة للتعامل مع الأطفال بعد ايداعهم دار الرحمة، فيما أمرت النيابة العامة بحبس الأب 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

الكشف الطبي علي الأطفال

وقالت مصادر بمديرية التضامن الاجتماعي إنه سيتم توقيع الكشف الطبي علي الأطفال للإطمئنان علي صحتهم والتأكد من عدم شكواهم من أي أمراض مزمنة أو آلام في الجسم.

وأضافت المصادر أن توقيع الكشف الطبي على الأطفال سيشمل الرمد والباطنة والأسنان والعظام، إضافة إلي عرضهم علي خبير نفسي لوضع خطة للتعامل معهم، مشيرة إلى أن الاخصائيين النفسيين بدأو بالفعل في تجهيز الأطفال نفسياً بمكان اقامتهم الجديد بعد اعتداء والدهم عليهم واحتجازهم وتقييدهم الجنازير داخل المنزل.

عودة الأطفال إلى المدارس

وأكدت المصادر أنه يجري حالياً فحص الحالة التعليمية لجميع الأطفال خاصة لبلوغ أكبرهم 12 عاما، بهدف إعادتهم إلي المدارس مع بداية الموسم الدراسي الجديد: «من كان في الدارسة سيعود مرة أخري وسيتم العمل علي حل أزمة المتسربين من التعليم لباقي الاطفال مع وضع منهج تعليمي لهم داخل الدار».

قرار النيابة العامة

وكانت النيابة العامة في الإسماعيلية أمرت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، بحبس الأب 4 أيام علي ذمة التحقيقات في القضية، وإيداع الأطفال بإحدى الدور التابعة للتضامن الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات أن الأب احتجز الأطفال وقيدهم بالجنازير داخل المنزل بمنطقة الكيلو 11 التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية بعد ترك والدتهم للمنزل في عيد الأضحى.