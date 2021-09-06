«التعليم» تكشف تفاصيل تدريب معلمات رياض الأطفال قبل الدراسة

كشفت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل تدريب معلمات رياض الأطفال على البرامج والأدلة الاسترشادية للتعامل مع مستخدمي المعين السمعي والأطفال ضعيفي السمع، موضحة أنَّه سيتمّ تدريب 60 معلمة من رياض الأطفال من محافظة الجيزة كنواة أولى لمشروع تدريب المعلمين على التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

التدريب يستمر لمدة 12 يومًا

وأضافت «عبدالسلام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ اختيار معلمات رياض الأطفال من محافظة الجيزة كنواة أولى للمشروع، موضحة أنَّ التدريب يستمر لمدة 12 يومًا في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021/2022، والتدريب على التعامل مع الأطفال ضعاف السمع.

وأكّدت رئيس الإدارة المركزية، أنَّ التدريب وجهاً لوجه مع تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى أنه هناك جزء عملي من التدريب لتطبيق الاستفادة عملياً في طرق التعامل الصحيحية من الأطفال، لافتة إلى أنَّه سيتمّ تدريب معلمات رياض الأطفال بعد ذلك في محافظة سوهاج وأسيوط الأقصر.

«عبدالسلام»: سيتمّ تدريب معلمات رياض الأطفال في محافظة سوهاج وأسيوط والأقصر

وأوضحت أنَّه تم تدريب معلمي المرحلة الابتدائية والإعدادية، لافتة إلى أنَّ الوزارة حريصة على توفير تعليم على مستوى متميز من الجودة لجميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

جدير بالذكر، أنَّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت بدء تدريب معلمات رياض الأطفال، على البرامج والأدلة الاسترشادية للتعامل مع الأطفال ضعيفي السمع، ومستخدمي المعين السمعي، فى إطار التعاون مع صندوق عطاء الاستثماري، ومؤسسة نداء للإعاقات السمع بصرية، موضحة أنَّ التدريب يتضمن برامج نظرية وعملية، والبرامج التي تعمل على الحد من آثار الإعاقات لهذه الفئة من الأطفال والتدخل المبكر.

وأكّد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنَّه جار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021-2022 بالتنسيق مع جميع مديريات التربية والتعليم في المحافظات، موضحاً أنَّ الحضور سيكون نظامياً.