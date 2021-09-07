5 شروط صحية لاستمرار صرف «تكافل» للأم.. تعرف عليها

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك 9.5 مليون أسرة، تقدموا للحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بينما يحصل فعليا على الدعم 4 ملايين أسرة، مشيرة إلى أن 62% من مستفيدي «تكافل» كانوا أميين، لذلك أصبح الدعم النقدي مشروطا بالالتحاق بالتعليم وشرطه حضور الأطفال بنسبة 80% في المدارس.

شروط استمرار صرف الدعم النقدي «تكافل»

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أن هناك عدة شروط صحية، يجب الالتزام بها لاستمرار صرف الدعم النقدى «تكافل»، والتى تتمثل فيما يلي:

- متابعة الأم الحامل التي تحصل على دعم «تكافل»، في الوحدة الصحية أو في مستشفى حكومي أو في مركز طبي.

- تكون الأم الحاصلة على دعم «تكافل» معها كارت المتابعة، ومسجل به 3 مرات متابعة على الأقل في الشهر.

- عقب ولادة الأم، يجب عليها إجراء متابعة على الأقل مرتين سنويا بعد الولادة.

- الأطفال من أول سن الميلاد، يتم عمل كارت متابعة لهم، لإثبات أن الأطفال أخذوا الخدمات الصحية مثل التطعيمات اللازمة لسن الأطفال والمناسبة لعمرهم .

- يجب متابعة نمو الطفل مثل طوله ووزنه وصحته العامة.

- يشترط حضور الأم ندوات تثقيفية صحية عن صحة الأم والطفل، والتغذية السليمة.

المستندات المطلوبة للحصول على «تكافل وكرامة»

وشددت وزارة التضامن على الراغبين فى الحصول على الدعم النقدى «تكافل وكرامة» تقديم المستندات التالية:

- صور قسيمة الزواج.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

- صورة شهادة وفاة الزوج للأرامل.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجلا عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.