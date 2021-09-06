إخلاء سبيل المتهم بدهس شقيقه حتى الموت في حلوان

أصدرت النيابة العامة، منذ قليل، قرارًا بإخلاء سبيل الشاب المتهم بدهس شقيقه حتى الموت بمنطقة حلوان بالقاهرة، وذلك بعدما كشفت التحقيقات أنّ الحادث وقع عن طريق الخطأ، إذ لم يتعمد الشاب دهس شقيقه أسفل عجلات السيارة النقل التي كان يقودها.

وكان المتهم قد أحيل إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح حلوان بتهمة القتل الخطأ.

كسور ونزيف داخلي أدى إلى الوفاة

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة حلوان، إخطار من مستشفى حلوان العام بوصول جثة «م ز»، 17 سنة، مصابة بكسور في الرأس، وأنحاء متفرقة من الجسد، بالإضافة إلى وجود نزيف داخلى أدى لوفاة المجني عليه على الفور، نتيجة تعرضه للدهس تحت عجلات سيارة نقل، يقودها شقيقه.

وبانتقال رجال المباحث إلى المكان محل البلاغ وبمراجعة كاميرات المراقبة وفحصها والتدقيق فيما التقطته، تبيّن أنّ المتهم لم يتعمد قتل شقيقه عن طريق دهسه بالسيارة النقل التي كان يستقلها، وأنّ الحادث كان غير مقصودًا وهو الأمر الذي تطابق مع أقوال المتهم التي أدلى بها أمام جهات التحقيق بالنيابة العامة.

المجني عليه اختل توازنه وسقط أسفل عجلات السيارة

وكانت تحريات المباحث، قد كشفت أنّ المجني عليه تعرّض للدهس أسفل عجلات السيارة النقل التي كان يقودها شقيقه بعدما حاول الركض أمام السيارة ليتمكن من اللحاق به وركوب السيارة معه، إلاّ أنّه سقط أرضًا ورغم ذلك حاول المتهم تفاديه لكن اختلال توازن الضحية كان السبب في تعرّضه للحادث ومفارقته الحياة.

ضبط المتهم بالدهس واعترافه بالواقعة

وكانت أجهزة الأمن قد تمكنت من ضبط شقيق الضحية الذي أوضح أنه لم يقصد دهس شقيقه، الذي سقط أسفل عجلات السيارة أثناء قيادتها وباشرت الجهات المعنية التحقيقات.

فيما أصدرت النيابة العامة قرارها السابق بإخلاء سبيل المتهم.