إصابة 3 أشخاص في حادثي تصادم بالبحيرة

أُصيب 3 أشخاص في حادثي تصادم بمحافظة البحيرة اليوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحررت المحاضر اللازمة بالواقعتين للعرض على النيابة.

الأجهزة الأمنية تتلقى اخطارا بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة إدكو يفيد باستقبال مستشفى إدكو العام مصابين اثنين في حادث انقلاب سيارة بقرية المعدية التابعة لذات المركز.

أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «خالد محمد زيتون»، 35 سنة، مصاب بجرح وسحجات متفرقة بالجسم، و«صلاح محمد زيتون»، 28 سنة، مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيمن وجرح رضى بفروة الرأس من الناحية الامامية وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث انقلاب سيارة برشيد

كما استقبل مستشفى رشيد المركزي، مصاب في حادث اصطدام سيارة نقل بأخرى نقل ثقيل بطريق «الجدية - رشيد»، أمام كوبري رشيد بمحافظة البحيرة وتم نقل المصاب للمستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة.

بالانتقال والفحص تبين أن المصاب هو «محمود محمد أبو النجا»، 50 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكدمات بالرأس، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض لمتابعة لمباشرة التحقيقات.