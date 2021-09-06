الانتهاء من إنشاء مدرسة حدائق مطروح الرسمية للغات

أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة حدائق مطروح الرسمية للغات بمنطقة الخروبة غرب المدينة، وجارى وضع اللمسات النهائية والتجهيزات اللوجيستية وفرش المدرسة تمهيدا لافتتاحها خلال أيام مع بداية العام الدراسي بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وتفقد وكيل تعليم مطروح أروقة المدرسة بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمطروح، ومجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية وجمال قنديل وكيل الإدارة التعليمية ومسئولي الرسميات والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بإدارة مطروح.

افتتاح مدرسة حدائق السلام الرسمية للغات بمطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، خلال الزيارة الميدانية للمدرسة إنه سيتم افتتاح المدرسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد في التاسع من أكتوبر المقبل، وتابع جميع الإنشاءات والتجهيزات داخل المدرسة وزار الفصول والمكاتب في جولة تفقدية داخل المدرسة الجديدة للإطمئنان على جاهزيتها التامة لدخول الخدمة التعليمية.

متابعة للإجراءات البنائية بالمؤسسات التعليمية في مطروح

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه يجري متابعة جميع الإجراءات البنائية في المؤسسات التعليمية الجديدة بجميع الإدارات التعليمية، في ظل التنسيق المستمر مع هيئة الأبنية التعليمية لسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات الحديثة، لافتا إلى إنشاء العديد من المدارس الجديدة وصيانة بعض المدارس القائمة، وبناء فصول جديدة، وفتح فصول إضافية في بعض المدارس بالقرى ومراكز ومطروح الثمانية.

وكانت مديرية التربية والتعليم، استعدت بشكل كامل للعام الدراسى الجديد والذى يبدأ في 9 أكتوبر المقبل، وجارى مراجعة المدارس، من خلال إدارة المتابعة بالمديرية والمرور عليها بصفة مستمر في جميع الإدارات والقطاعات التعليمية.