انتهاء وقف إطلاق النار بـ«درعا البلد» السورية.. والهدنة فى طريقها للانهيار

تنتهي الهدنة في حي درعا البلد بجنوب سوريا، اليوم الاثنين، بعد إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء أمس الأحد، وقف جديد لإطلاق النار في الحى حتى صباح اليوم اليوم الاثنين، ونفى مسلحون في مدينة درعا جنوبي سوريا موافقتهم على مصالحة مع الحكومة وفقا لما أعلنه رئيس لجنة المصالحة المحلية حسين الرفاعي بحسب قناة «روسيا اليوم».

وفى تفاصيل الهدنة في حي درعا البلد، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس الأحد، بدء وقف جديد لإطلاق النار في درعا البلد يستمر حتى صباح اليوم الاثنين.

انتهاء وقف إطلاق النار في درعا البلاد

وتسود حالة من الهدوء الحذر أحياء درعا البلد بعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والمعارضة، وفقا لما أفادت به التقارير الواردة من جنوب سوريا بحسب شبكة «بي بي سي».

وانتهت اليوم المهلة التي منحتها القوات الحكومية لمسلحي المعارضة في درعا البلد لتنفيذ بنود الاتفاق كافة الذي تم بداية الشهر الجاري، ومن أبرزها تسليم كل السلاح الموجود لدى مسلحي المعارضة وتثبيت القوات الحكومية لتسع نقاط وحواجز داخل درعا البلد.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، شنت قوات النظام هجوما بريا جديدا عبر راجمات الصواريخ والرشاشات الثقيلة على أحياء درعا البلد، مشيرا إلى أن اشتباكات عنيفة دارت بالأمس بين الفرقة الرابعة والمسلحين المحليين على محاور الكازية وحي الأربعين.

وجاء القصف، الذي نفذته قوات الفرقة الرابعة والفصائل الموالية لها، في أعقاب خروج وفد من عشائر حوران من أحياء درعا البلد، بعد اجتماعه مساء السبت برفقة اللجنة المركزية بضباط روس وإجراء مفاوضات جديدة.

وأشار المرصد السوري، إلى أن هذا الاستهداف جاء بعد اجتماع مع اللجنة الأمنية والعسكرية في درعا بحضور الجانب الروسي، فيما منحت روسيا اللجنة المركزية في درعا مهلة جديدة للحصول على توضيحات من الرافضين للتسوية في درعا البلد، دون تحديد هذه المدة.

فيما منحت روسيا اللجنة المركزية في درعا مهلة جديدة للحصول على توضيحات من الرافضين للتسوية في درعا البلد، دون تحديد هذه المدة.

يشار إلى أن النظام السوري منح مهلة لخروج المسلحين من درعا البلد حتى الرابعة من عصر أمس.

مسلحون ينفون موافقتهم على مصالحة مع الحكومة

وفى السياق نفى مسلحون في حي درعا البلد جنوبي سوريا موافقتهم على مصالحة مع الحكومة وفقا لما أعلنه رئيس لجنة المصالحة المحلية حسين الرفاعي بحسب قناة «روسيا اليوم».

وأشار الرفاعي، إلى أن المسلحين طلبوا الجمعة الماضية تقديم حافلات تمكنهم من مغادرة درعا البلد باتجاه الأردن وشمال سوريا.