حظك اليوم برج السرطان الإثنين 6-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان إحساسه مرهف ولديه عدد كبير من الأصدقاء، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

اليوم فرصة لحضور احتفال أو اجتماع، وتعيش أجواءً سعيدة وتقنع من حولك بقدراتك وإمكانياتك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يساعدك على التعبير عن نفسك ببساطة وتتصرف بلباقة ودبلوماسية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.