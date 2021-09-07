شاكوش يعتذر للطبالين بعد قرار وقفه: إحنا من غيرهم مالناش قيمة

ظهر مطرب المهرجانات الشهير حسن شاكوش فى بث مباشر عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك» للحديث عن أزمته مع الطبالين والاعتذار لهم وكشف عن كثير من التفاصيل.

حسن شاكوش يعتذر للطبالين

قال شاكوش «أنا مكنش قصدى أن أطلع وأغلط في أي بتاع مزيكا أو في أي عازف أو طبال لأن فرقتى معايا عازفين ومعايا طبالين ومعايا ناس محترمة جدًا وأكبر منى سنًا بعيد أن هما عازفين، أنا لازم يبقي فيه احترام بينى وبينهم علشان خاطر السن، وأنا مقدرش أغلط في أي عازف أو طبال لأن إحنا من غيرهم أي مطرب على وجه الأرض ملوش أي قيمة من غير الفرقة».

وتابع حسن شاكوش: «الفرقة عاملة زى ما يكون انت قاعد في أوضة على الشارع والأوضة فيها بلكونة والبلكونة فيها ستارة لما بتبقي قاعد فى البلكونة وتفتح الستارة انت بتتكشف على الشارع والفرقة عاملة زى الستارة اللى ورا أي مطرب».

وأضاف «أنا بحترمهم جدا واسألوا كل الفرق اللى أنا اشتغلت معاهم إذا فرقتى أو أى فرقة تانية اسألوهم أنا بطلع أتعامل مع الناس إزاي».

وأنا وفرقة رضا أخوات وحبايب

وأكد شاكوش بأن ما حدث هى الغلطة الأولى له فقال «أنا لما غلطت دى كانت أول غلطة ليا من ساعة لما دخلت المجال أنا غصب عنى اتشتمت بأمى والحمدلله الموضوع راح لحاله وزى ما قولتلكو أنا وفرقة رضا أخوات وحبايب».

كما أوضح حسن شاكوش ما يعنيه من جملة «لو رب البيت بيطبل بنته بتطلع رقاصة «فقال لو رب البيت بيطبل يعنى لو الأب مش مسيطر في بيته البنت أو الشاب بيبقوا واخدين راحتهم البنت بتعمل اللى هيا عايزاه مفيش حاكم أنا لما قولت لو رب البيت بيطبل أنا مش قصدي الطبال».

وقف حسن شاكوش

يذكر أن نقابة الموسيقيين كانت قد أصدرت قرار بوقف مطرب المهرجانات حسن شاكوش لأجل غير مسمي ووقف الفنان رضا البحراوى شهرين بعد الأزمة الشخصية التى حدثت بينهم فى مدينة الساحل الشمالي.

وحدثت مشاجرة حادة بين حسن شاكوش وفرقة رضا البحراوى أثناء أحد الحفلات فى مدينة الساحل الشمالى وبسبب ذلك قدم شاكوش أغنية على المسرح قال فيها «لو رب البيت بيطبل بنته بتطلع رقاصة»، وهى الجملة التى سببت حالة غضب كبيرة بين الطبالين.