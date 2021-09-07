بـ5 أرقام قياسية في «الجامب سكوات».. «علي» هزم إصابة كاحله والتنمر

استطاع أن يحوِّل المحنة إلى منحة، نجح وتخطاها، اتخذ من كل موقف صعب مر به سلما يقف عليه ليرى العالم بصورة أوضح ويجتاز كل صعوباته مهما كانت، وقد كان، حيث استطاع تسجيل أرقام قياسية في موسوعة جينيس العالمية وعمره لم يتخطَ الـ 22 ربيعا، يحلم الشاب بتحقيق المزيد من الإنجازات وتحطيم أرقام قياسية جديدة.

علي: واجهت الصعوبات رغم عدم التحاقي بكلية التربية الرياضية

يروى علي منير، 22 عاما، ابن محافظة المنوفية تفاصيل قصته لـ«الوطن» قائلاً: حاولت الالتحاق بكلية التربية الرياضية ورغم نجاحي في كل الاختبارات لم يحالفني الحظ فالتحقت بكلية الحقوق وأدرس حالياً بالفرقة الرابعة وقررت منذ رفضي في كلية التربية الرياضية استكمال مشواري وحلمي مهما كانت الصعوبات وقد كان استطعت تحقيق عدة أرقام قياسية في موسوعة جينيس.

علي: حققت 5 أرقام قياسية في رياضة الجامب سكوات

و يضيف منير قائلاً استطعت تحطيم الرقم القياسي في تمرين «الجامب سكوات» وحققت 80 عدة في الدقيقة، بالإضافة لكسر الرقم القياسي الثاني في تمرين «سكوات» وتحقيق 206 عدات في 3 دقائق، بالإضافة لتحقيق الرقم القياسي الثالث في تمرين الانبطاح من الوقوف بوزن 100 رطل مع تحقيق 15 عدة في الدقيقة والرقم القياسي الرابع في تمرين سكوات بوزن 60 رطلا وتحقيق 59 عدة في الدقيقة وأخيراً تحقيق الرقم القياسي الخامس في تمرين سكوات بوزن 80 رطلا مع تحقيق 53 عدة في الدقيقة.

علي: تغلبت على إصابة الكاحل وأصبحت مدربا رياضيا معتمدا

يواصل منير قائلاً: إصابتي في الكاحل وبعدي عن التدريب لعام ونصف ورغم تركها أثرا، لكنني استطعت تخطيها وحصلت على الدورة الأساسية للمدربين التابعة لنقابة المهن الرياضية وصنفت في الاتحاد المصري للجمباز، وأصبحت مدربا نقابيا معتمدا منذ عام 2019 وعدت لتحطيم رقم قياسي سبق ورفض ودخلت موسوعة جينيس عام 2020.

واجهت تنمرا خلال عملي في مطعم تغلبت عليه بالنجاح

وتحدث علي عن عمله في مطعم إبان فترة إصاباته التي زادت عليه وأصبح يسير بصعوبة بسبب إصابته حينها: «كان زميلي يقول لي روح اتعالج وابقى تعالى اشتغل وكنت أتكئ على صديقي في تلك الفترة، وبسبب عملي ظلت إصابة الكاحل ممتدة معي لعام ونصف»، مشيراً لتحطيمه 5 أرقام قياسية ودخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية 5 مرات.