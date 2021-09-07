مصطفى حجاج يطرح «وداعك مر» بعد تسريبها

طرح المطرب مصطفى حجاج عبر قناته على يوتيوب وحساباته على السوشيال الميديا، أغنية جديدة «وداعك مر» والذي أعلن أمس عن تسريبها قبل نزولها.

كلمات أغنية وداعك مر

وتقول كلمات الأغنية:

وداعك مر غيابك جرح بعد ما كان للحب مكان

فراقك نار وهد الفرح غلط عشان امنت زمان

بنيت الحلم كله عليك وفرح وضحك كان في عنيك

عشان احساسي رايح ليك ويوم عن يوم بقيت تتغر

وداعك مر لكن هيمر هلومك ليه علي الاحساس

وهندم ليه وقربك ضعف وخف الحمل عني خلاص

تسريب أغنية وداعك مر

وأعلن مصطفى حجاج أمس عبر حسابه على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تسريب أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «وداعك مر»، وذلك عبر فيديو نشره عبر حسابه.

وقال «حجاج»، خلال الفيديو، «حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يؤذيني في شغلي».

وتابع: «ماحدث هو أنني كنت بصور وفتحت الواتس بعد انتهاء التصوير، وفوجئت بكم رسائل تهنئني على أغنية لم أطرحها».

واختتم «لذلك هضطر أطرح الأغنية خلال ساعات عبر اليوتيوب، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من يحاول أن يؤذيني».