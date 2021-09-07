مدير مبادرة العناية بصحة الأم والجنين: نتابع المواليد لمدة 6 أسابيع

قال الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي لمبادرة العناية بصحة الأم والجنين، إنه جرى إطلاق المبادرة في 1 مارس 2020، في 4 محافظات فقط كمرحلة أولى، وكان يجري التجهيز لإطلاقها بمحافظات الجمهورية كافة بنهاية يونيو 2020، لكن نتيجة لتفشي وباء كورونا، جرى تأجيل التوسع، وجرت تغطية محافظات الجمهورية مع بداية العام الحالي، موضحًا أن الحملة تشمل الكشف على المولود حتى 42 يوما من للولادة، كما تجري متابعة الحوامل شهريا طوال فترة الحمل، كما يجري صرف جرعات وقائية من الأدوية للجنين بعد الولادة.

فحص 1.1 مليون سيدة ضمن المبادرة رغم تأثير جائحة كورونا

وأضاف «فتحي» خلال تصريحات عبر تطبيق «zoom» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أنه جرى فحص 1.1 مليون سيدة، لافتًا إلى أن هذا الرقم إنجاز كبير فقد كان الإقبال ضخما من السيدات الحوامل رغم جائحة كورونا.

المبادرة تستهدف الكشف عن 3 أمراض

وتابع المدير التنفيذي لمبادرة العناية بصحة الأم والجنين، بأن السيدات يتوجهن إلى أقرب وحدة صحية أو مركز طبي متاح به خدمات المرأة، وعندها يجري الاطلاع على رقمها القومي، وإجراء قياسات الوزن والطول وتقييم السمنة والنحافة وتحليل السكر، مع الكشف المبكر عن 3 أمراض معدية في حالة إصابتها بها قد تكون هناك خطورة على انتقالها للجنين، وهذه الأمراض هي فيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري.

وأكد أن السيدات المصابات بأي من هذه الأمراض تُحال إلى مستشفى للخضوع إلى فحوصات أخرى وتلقي العلاج، مشيرًا إلى أن السيدات يجب أن يتوجهن ببطاقة الرقم القومي إلى أقرب وحدة للحصول على الخدمة وستخضع لكل الفحوصات والخدمات التي تقدمها المبادرة.