«المتحدة للنفط والغاز»: 2730 برميل يوميًا متوسط الإنتاج بالنصف الأول لـ2021

أكدت الشركة المتحدة للنفط والغاز «UOG»، أن متوسط ​​إنتاجها بلغ 2730 برميلًا من المكافئ النفطي يوميًا من ترخيص أبو سنان في مصر خلال النصف الأول من عام 2021.

زيادة الكميات المنتجة مقارنة بـ الربع الأول

وأضافت الشركة في بيان لها، أن إنتاج المتحدة للنفط والغاز «UOG»، أعلى من الإنتاج المتحقق خلال الربع الأول للعام الحالي، الذي كان بين 2300 و2500 برميل في اليوم.

وتمتلك الشركة 22٪ من صافي حصة العمل في رخصة أبو سنان التي تضم 7 آبار منتجة.

كما أبلغت UOG عن حفر 3 آبار ناجحة في الربع الأول من 2021، آبار التطوير ASH-3 و AJ-8، بالإضافة إلى بئر الاستكشاف ASD-1X، علاوة على ذلك، نجحت الشركة في إصلاح الآبار في ASH-1ST2.

ويعد حقل ASH، أحد الحقول المنتجة في امتياز أبو سنان، حيث يبلغ إجمالي الإنتاج منذ بدء تشغيله أكثر من 3 ملايين برميل.

وأعلنت الشركة في أغسطس الماضي، عن حفر بئر الاستكشاف «ASX -1X»، في امتياز أبو سنان بالصحراء الغربية، حيث يقع البئر «ج. 7 كيلومترات» شمال حقل الجهراء وسيتم اختبار عدد من أهداف الخزان المكدس، حيث من المتوقع أن يتم حفرها واختبارها وإكمالها في أكتوبر المقبل.

وأعلن قطاع البترول نجاحه فى تحقيق كشف بترولي جديد في منطقة أبو سنان بالصحراء الغربية في يونيو 2020، حيث تحقق الكشف بعد حفر البئر السالمية - 5، ووضعها على خريطة الإنتاج بمعدل 4100 برميل زيت خام و18 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

ووفق بيانات سابقة لوزارة البترول والثروة المعدنية فإن الكشف يقع فى طبقة الخريطة الجيولوجية على عمق 14400 قدم.